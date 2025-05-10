Пенсия без прописки, как подать документы на выплаты в Харькове во время военного положения.

В условиях действия военного положения украинцы, в частности, жители Харькова, могут обращаться за оформлением пенсии независимо от своего места пребывания, передает Politeka.

Это касается даже тех граждан, которые были вынуждены покинуть место жительства из-за боевых действий или временно выехавших за границу.

Как сообщает Пенсионный фонд Украины, в Харькове документы можно подавать в любой сервисный центр ПФУ, независимо от области регистрации.

Подать заявку на назначение пенсии можно без привязки к месту прописки или фактического проживания. Это означает, что обратиться за назначением или перерасчетом выплат можно в удобном для заявителя месте.

Заявки принимаются также в электронном формате. Заявители в Харькове могут подать заявление онлайн через вебпортал электронных услуг ПФУ.

Для этого необходимо иметь квалифицированную электронную подпись (КЭП), а сами документы должны быть в виде четких сканкопий, соответствующих оригиналам, с хорошо видимым текстом и реквизитами.

Перед личным визитом в сервисный центр ПФУ рекомендуется уточнить график работы учреждения через сайт или горячую линию.

ПФУ ведет Реестр застрахованных лиц, где хранится информация о трудовой деятельности каждого официально трудоустроенного гражданина.

Необходимые документы для назначения пенсии:

паспорт гражданина Украины

идентификационный код (РНОКПП)

справки, подтверждающие страховой стаж (трудовая книжка, военный билет, диплом оочной форме обучения и т.д.)

справка о заработной плате за 60 месяцев подряд до 30.06.2000 (по желанию)

реквизиты банковского счета (если выбран способ выплаты через банк)

фотография для изготовления пенсионного удостоверения

свидетельство о браке (для женщин, при необходимости).

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