Місцевим варто підготуватися до незручностей через відключення води на тиждень з 5 по 12 травня на Київщині, тож розповідаємо, кого це стосується.

Відключення води на тиждень з 5 по 12 травня на Київщині торкнеться низки будинків у одному місті, повідомляє Politeka.

Як інформує ПрАТ "Енергія", причина - проведення планових профілактичних робіт на обладнанні, яке відповідає за гаряче постачання. Такі заходи проводять щороку, щоб підтримувати стабільну роботу системи в період активного споживання.

Йдеться про зупинку промислового вузла і частини виробництва, що дозволить фахівцям перевірити технічний стан агрегатів та за потреби оновити окремі вузли. Водночас буде проведено обстеження всієї системи на наявність прихованих несправностей. Саме тому гаряче водопостачання на деяких вулицях тимчасово буде відсутнє.

Відключення води на тиждень з 5 по 12 травня на Київщині передбачають, що під обмеження потрапляють будинки на вулицях Київська 109–180, Каштанова 2–40, Миру 1–17а, Академічна 2–22, а також частина інших адрес, які підключені до тієї ж теплової мережі.

Для мешканців це означає, що з 4 по 10 число їм доведеться обходитися без гарячого душу. Фахівці наголошують на тому, що під час зупинки мережі не варто намагатися повертати кран у теплий бік, навіть якщо тиск у трубах ще зберігається. Це може створити додаткове навантаження на систему або навіть пошкодити обладнання.

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