Местным следует подготовиться к неудобствам из-за отключения воды на неделю с 5 по 12 мая в Киевской области, поэтому рассказываем, кого это касается.

Отключение воды на неделю с 5 по 12 мая в Киевской области коснется ряда домов в одном городе, сообщает Politeka.

Как информирует ЧАО "Энергия", причина - проведение плановых профилактических работ на оборудовании, которое отвечает за горячую поставку. Такие мероприятия проводятся ежегодно, чтобы поддерживать стабильную работу системы в период активного потребления.

Речь идет об остановке промышленного узла и части производства, что позволит специалистам проверить техническое состояние агрегатов и при необходимости обновить отдельные узлы. В то же время, будет проведено обследование всей системы на наличие скрытых неисправностей. Именно поэтому горячее водоснабжение на некоторых улицах будет временно отсутствовать.

Отключение воды в неделю с 5 по 12 мая в Киевской области предполагают, что под ограничения попадают дома на улицах Киевская 109-180, Каштановая 2-40, Мира 1-17а, Академическая 2-22, а также часть других адресов, подключенных к той же тепловой сети.

Для жителей это означает, что с 4 по 10 число им придется обходиться без горячего душа. Специалисты отмечают, что во время остановки сети не стоит пытаться поворачивать кран в теплую сторону, даже если давление в трубах еще сохраняется. Это может создать дополнительную нагрузку на систему или даже повредить оборудование.

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