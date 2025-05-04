Місцеві мешканці мають бути готові до незручностей через відключення води на тиждень з 5 по 12 травня в Запоріжжі.

Відключення води на тиждень з 5 по 12 травня в Запоріжжі торкнеться кількох районів, повідомляє Politeka.

Жителі міста мають бути готові до відключення води на тиждень з 5 по 12 травня в Запоріжжі і це стосується, перш за все, холодного водопостачання.

За інформацією комунальних служб, відключення води на тиждень з 5 по 12 травня в Запоріжжі пов’язане як із запланованими, так і з аварійно-ремонтними роботами на мережах. Частина адрес уже перебуває під обмеженнями.

Так, у будинку на Олександрівській, 67 холодного постачання немає ще з осені минулого року. Причиною став запит від ДСНС, після якого фахівці КП Водоканал перекрили подачу для проведення технічних робіт. Вони досі тривають, а орієнтовна дата завершення – аж кінець червня 2025 року.

Це означає, що мешканцям доведеться звикати до нового режиму. Ще одна адреса, де ситуація лишається складною, – Незалежної України, 67. Там комунальники зіштовхнулися з аварією у березні 2023 року. З того часу роботи не завершені, а перекриття подовжено з технічних причин.

Попри зусилля ремонтників, проблема виявилася складнішою, ніж очікували, тому й тут обмеження діятимуть щонайменше до літа.

Такі незручності можуть бути лише частиною більш масштабної реконструкції або термінових робіт, які потребують втручання в систему. Комунальники наголошують, що графік може змінюватися залежно від ситуації, тому мешканцям варто стежити за офіційними джерелами.

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