Местные жители должны быть готовы к неудобствам из-за отключения воды в неделю с 5 по 12 мая в Запорожье.

Отключение воды на неделю с 5 по 12 мая в Запорожье коснется нескольких районов, сообщает Politeka.

Жители города должны быть готовы к отключению воды на неделю с 5 по 12 мая в Запорожье, и это касается прежде всего холодного водоснабжения.

По информации коммунальных служб, отключение воды в неделю с 5 по 12 мая в Запорожье связано как с запланированными, так и с аварийно-ремонтными работами на сетях. Часть адресов уже находится под ограничениями.

Так, в доме на Александровской, 67 холодной поставки нет еще с осени прошлого года. Причиной стал запрос от ГСЧС, после которого специалисты КП "Водоканал" перекрыли подачу для проведения технических работ. Они до сих пор продолжаются, а ориентировочная дата завершения – конец июня 2025 года.

Это значит, что жителям придется привыкать к новому режиму. Еще один адрес, где ситуация остается сложным – Независимой Украины, 67. Там коммунальщики столкнулись с аварией в марте 2023 года. С тех пор работы не завершены, а перекрытие продлено по техническим причинам.

Несмотря на усилия ремонтников, проблема оказалась сложнее, чем ожидалось, поэтому и здесь ограничения будут действовать не менее до лета.

Такие неудобства могут быть лишь частью более масштабной реконструкции или срочных работ, требующих вмешательства в систему. Коммунальщики отмечают, что график может меняться в зависимости от ситуации, поэтому жителям следует следить за официальными источниками.

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