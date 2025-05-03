Пасажирам, які регулярно користуються автобусом № 35, варто враховувати новий графік автобусів в Києві при плануванні своїх поїздок.

Новий графік автобусів в Києві запрацює з травня та продовжуватиме діяти до 14-ого числа поточного місяця, повідомляє Politeka.net.

Київпастранс, офіційний перевізник, вже опублікував нову схему руху.

Так, з 1 по 14 травня 2025 року тимчасово зміниться схема руху маршруту № 35 у зв’язку з проведенням інфраструктурних робіт на перехресті вулиць Садової та Маслівка. Розклад був ухвалений через необхідність облаштування інженерних мереж, що потребує часткового обмеження руху транспорту в цій зоні.

На час ремонту автобуси № 35 курсуватимуть за зміненим маршрутом, який тимчасово охоплюватиме наступні вулиці:

Підлипка (від вул. Костянтина Ареф’єва),

Маслівка,

48-ма Садова,

Маслівка,

Центральна.

Після цього транспорт повертатиметься на звичну трасу, прямує до вулиці Гліба Бабіча. Альтернативна схема руху розроблена з метою мінімізувати затори та забезпечити стабільну роботу громадського транспорту в період активних ремонтних робіт.

Пасажирам, які регулярно користуються автобусом № 35, варто враховувати новий графік автобусів в Києві при плануванні своїх поїздок. Тимчасові корективи можуть вплинути на кількість зупинок чи маршрути пересадки.

Попри незручності, оновлена схема руху дозволить зберегти доступ до ключових районів міста та уникнути транспортного колапсу в зоні проведення робіт. Завдяки цьому транспортне сполучення залишиться зручним і безпечним на час виконання необхідних інженерних заходів.

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