Пассажирам, регулярно пользующимся автобусом № 35, следует учитывать новый график автобусов в Киеве при планировании своих поездок.

Новый график автобусов в Киеве заработает с мая и будет действовать до 14 числа текущего месяца, сообщает Politeka.net.

Киевпасстранс, официальный перевозчик, уже опубликовал новую схему движения.

Так, с 1 по 14 мая 2025 г. временно изменится схема движения маршрута № 35 в связи с проведением инфраструктурных работ на перекрестке улиц Садовой и Масловка. Расписание было принято из-за необходимости обустройства инженерных сетей, что требует частичного ограничения движения транспорта в этой зоне.

На время ремонта маршрутки № 35 будут курсировать по измененному маршруту, который будет временно охватывать следующие улицы:

Подлипка (от ул. Константина Арефьева),

Масло,

48-ма Садова,

Масло,

Центральная.

После этого транспорт будет возвращаться на привычную трассу, следует к улице Глеба Бабича. Альтернативная схема переезда разработана с целью минимизировать пробки и обеспечить стабильную работу общественного транспорта в период активных ремонтных работ.

Пассажирам, регулярно пользующимся транспортом № 35, следует учитывать новый график автобусов в Киеве при планировании своих поездок. Временные коррективы могут повлиять на количество остановок или маршруты пересадки.

Несмотря на неудобства, обновленная схема движения позволит сохранить доступ в ключевые районы города и избежать транспортного коллапса в зоне проведения работ. Благодаря этому транспортное сообщение останется удобным и безопасным при выполнении необходимых инженерных мероприятий.

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