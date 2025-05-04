Українцям покащали графік відключення газу на тиждень 5-12 травня в Київській області.

У зв’язку з проведенням технічного обслуговування газових мереж, заплановано відключення газу на тиждень 5–12 травня в Київській області, зокрема в багатоквартирних будинках села Польове, повідомляє Politeka.

Про це інформує Миронівська міська рада.

Роботи виконуватиме Миронівська дільниця Кагарлицького УЕГГ Київської філії ГРМУ.

Газопостачання буде тимчасово припинено згідно з наступним графіком:

вул. Миру, буд. 1 — з 05.05.2025 до 06.05.2025;

вул. Миру, буд. 2 — з 08.05.2025 по 09.05.2025;

вул. Миру, буд. 3 — з 12.05.2025 до 13.05.2025.

Мешканцям варто заздалегідь вжити необхідних заходів безпеки та забезпечити доступ до газових приладів для працівників служби. Відновлення газопостачання буде здійснюватися після завершення робіт у присутності представників відповідних служб.

Жителів просять поставитися з розумінням до тимчасових незручностей. У разі виникнення питань можна звертатися до Миронівської дільниці Кагарлицького УЕГГ.

Після завершення технічного обслуговування буде проведено перевірку герметичності мереж. Наявність мешканця в квартирі є обов’язковою умовою для безпечного відновлення газопостачання. Дотримання всіх вимог безпеки є запорукою надійного та безпечного користування газом.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для пенсіонерів в Києві: хто може розраховувати на виплати

Також Politeka писала, Подорожчання бензину в Києві: вартість здивує українців

Як повідомляла Politeka, Подорожчання овочів у Києві: скільки коштують у супермаркетах та на ринках цибуля, морква та буряк