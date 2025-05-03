Пенсія в Києві була виплачена пенсіонерці з переплатою, тому ПФУ вимагав від неї повернути всі гроші, але киянка відмовилась, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться у рішенні Ірпінського міського суду.

26 січня 2024 року жінка подала заяву до відділу обслуговування громадян № 7 Головного управління Пенсійного фонду України у Київській області з проханням призначити їй пенсію за віком із пониженням пенсійного віку. Вона обґрунтувала своє звернення положеннями статті 55 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», як особа, що належить до IV категорії потерпілих.

Після цього пенсія в Києві для неї була призначена із доплатою. Однак після додаткової перевірки правильності ухваленого рішення з'ясувалося, що жінка була зареєстрована та проживала в зоні посиленого радіологічного контролю. Додатково вказувалося, що вона перебувала на території Бородянки з січня 1988 по липень 1994 року та працювала завідувачем гуртожитку тресту «Поліськсільбуд». Проте документів, які б підтверджували її офіційне працевлаштування, не надано.

У зв’язку з цим 27 лютого 2024 року ПФУ ухвалило рішення про відмову. Пенсія в Києві їй була призначена за стандартних умов. Після цього, пенсіонерка повторно звернулася до того ж сервісного центру з заявою про дострокове призначення виплат. Але знову було встановлено, що документи не підтверджують факт проживання чи роботи в зоні посиленого контролю ЧАЕС.

Пізніше Пенсійний фонд зафіксував виникнення переплати пенсії за період з 25.01.2024 року по 30.04.2024 року в сумі 42 905 гривень. Однак постраждала внаслідок аварії на ЧАЕС відмовляється повертати кошти.

Проте, оскільки рішення щодо відмови в призначенні пенсії ще не набрали законної сили та були оскаржені в суді, вимоги щодо стягнення переплати є передчасними. Крім того, законодавство дозволяє стягнення надміру виплачених сум пенсії лише в разі вини пенсіонера, зокрема через свідоме приховування інформації чи зловживання правом.

Суд повністю відмовив ПФУ в задоволенні позовних вимог, визнавши, що жодних доказів зловживань із боку жінки під час отримання вказаної суми (42 905 грн) не встановлено.

Останні новини:

Нагадаємо, Робота для пенсіонерів в Києві: роботодавці дадуть проживання та заплатять від 25 тисяч, перелік привабливих вакансій.

Також Politeka писала, Подорожчання хліба в Києві: ціни знову різко пішли вгору.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання проїзду на Київщині: з травня ціни поповзуть вгору.