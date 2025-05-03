Пенсия в Киеве для женщины была назначена с доплатой, однако ПФУ потребовал возврата средств.

Пенсия в Киеве была выплачена пенсионерке с переплатой, поэтому ПФУ потребовал от нее вернуть все деньги, но киевлянка отказалась, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в решении Ирпенского городского суда.

26 января 2024 года женщина подала заявление в отдел обслуживания граждан № 7 Главного управления Пенсионного фонда Украины в Киевской области с просьбой назначить ей выплату по возрасту с понижением пенсионного возраста.

После этого пенсия в Киеве была для нее поощрена с доплатой. Однако после дополнительной проверки правильности принятого решения выяснилось, что женщина была зарегистрирована и проживала в зоне усиленного радиологического контроля. Дополнительно указывалось, что она находилась на территории Бородянки с января 1988 по июль 1994 и работала заведующим общежитием треста «Полисксельстрой». Однако документы, подтверждающие ее официальное трудоустройство, не предоставлены.

В этой связи 27 февраля 2024 года ПФУ приняло решение об отказе. Пенсия в Киеве ей была назначена в стандартных условиях. После этого пенсионерка повторно обратилась в тот же сервисный центр с заявлением о досрочном назначении выплат. Но снова было установлено, что документы не подтверждают факт проживания или работы в зоне усиленного контроля ЧАЭС.

Позже Пенсионный фонд зафиксировал возникновение переплаты за период с 25.01.2024 по 30.04.2024 в сумме 42 905 гривен. Однако пострадавшая в результате аварии на ЧАЭС отказывается возвращать средства.

Однако, поскольку решения об отказе в назначении выплат еще не вступили в законную силу и были обжалованы в суде, требования по взысканию переплаты преждевременны. Кроме того, законодательство разрешает взыскание излишне выплаченных сумм пенсии только в случае вины женщины, в частности через сознательное сокрытие информации или злоупотребление правом.

Суд полностью отказал ПФУ в удовлетворении исковых требований, признав, что никаких доказательств злоупотреблений со стороны женщины при получении указанной суммы (42 905 грн.) не установлено.

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