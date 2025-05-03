У травні спостерігається помітне подорожчання молочних продуктів у Харкові, повідомляє Politeka.

Вартість популярних товарів на ринку міста зростає, що не може не позначитися на покупках місцевих жителів. Одним із таких продуктів є сир к/м Український 5% (ВАГ.) ТМ Богодухівський молокозавод, який зараз можна придбати за 149,90 грн./кг. Цей сир, відомий своєю якістю, тепер коштує значно більше, ніж ще кілька тижнів тому.

Не менше подорожчав і сир Голландський 45% ТМ Пирятинъ Україна (ВАГ.), ціна якого становить 437,98 грн./кг. Це також значне підвищення в порівнянні з минулим періодом. Вартість молока ультрапастеризованого 1,5% 980 г т/п Ферма піднялася до 61,46 грн./шт, а молоко пастеризоване 3,2% 840 г Ферма тепер можна придбати за 61,80.

Крім того, ціна на сметану "Біла лінія" 20% 200 г виросла до 39,44 гривень. Вершки ультрапастеризовані "Буренка" 15% 0,5 л Люстдорф також зросли в ціннику і тепер коштують 80,41 гривень. Ще одним товаром, що зазнав цінового збільшення, є йогурт питний з наповнювачем «Персик» 1,0% 750 мл ТМ Мілеко, вартість якого наразі складає 61,54.

Отже, подорожчання молочних продуктів у Харкові стосується багатьох товарів. Споживачам варто бути готовими до подальших коливань цін на продукцію в найближчому майбутньому.

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