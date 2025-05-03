В мае наблюдается заметное подорожание молочных продуктов в Харькове, сообщает Politeka.

Стоимость популярных товаров на рынке города растет, что не может не отразиться на покупках местных жителей. Одним из таких продуктов является сыр к/м Украинский 5% (ВАГ.) ТМ Богодуховский молокозавод, который можно приобрести за 149,90 грн./кг. Этот сыр, известный своим качеством, теперь стоит гораздо больше, чем несколько недель назад.

Не меньше подорожал и сыр Голландский 45% ТМ Пирятин Украина (ВАГ.), цена которого составляет 437,98 грн./кг. Это также значительное повышение по сравнению с прошлым периодом. Стоимость молока ультрапастеризованного 1,5% 980 г т/п. Ферма поднялась до 61,46 грн./шт, а молоко пастеризованное 3,2% 840 г. Ферма теперь можно приобрести за 61,80.

Кроме того, цена на сметану "Белая линия" 20% 200 г выросла до 39,44 грн. Сливки ультрапастеризованные "Буренко" 15% 0,5л Люстдорф также выросли в ценнике и теперь стоят 80,41 гривен. Еще одним товаром, претерпевшим ценовое увеличение, является йогурт питьевой с наполнителем «Персик» 1,0% 750 мл ТМ Милеко, стоимость которого составляет 61,54.

Следовательно, подорожание молочных продуктов в Харькове касается многих товаров. Потребителям следует быть готовыми к дальнейшим колебаниям цен на продукцию в ближайшем будущем.

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