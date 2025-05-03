Подорожчання круп у Харкові стало однією з найбільш актуальних тем для обговорень цього місяця.

У травні фіксується помітне подорожчання круп у Харкові, що впливає на споживчий кошик мешканців міста, повідомляє Politeka.

Моніторинг проводився в місцевій мережі супермаркетів Рост.

Одного із найбільших стрибків ціни зазнало пшоно (800 г, м/у) Holms, яке тепер коштує 25,90 грн., тоді як ще кілька тижнів тому його можна було придбати дешевше.

Крім того, ціна на рис пропарений "Голд" (1 кг) від Жменька збільшилася до 31,20 грн., що також є відчутним подорожчанням у порівнянні з минулими місяцями. За ячну традиційну (300 г, 4х75 г) Жменька тепер потрібно заплатити 33,30 гривні. Продавці також помітили збільшення попиту на крупу кукурудзяну варену в пакуванні 400 г від Holms, яка коштує наразі 22,50.

Не залишився поза увагою і булгур (900 г) від Жменька, ціна якої сягнула 91,50 грн. Окрім того, суттєво подорожчала гречка з сушеними овочами (400 г, вар/пак) Holms – тепер її вартість складає 42,80. І наостанок, рис довгозернистий (800 г, м/у) Holms, що раніше коштував значно дешевше, тепер продається за 61,50 грн.

Всі ці зміни вказують на зростання вартості продуктів на ринку. Споживачам варто бути готовими до подальшого подорожчання круп у Харкові, оскільки вартість основних продуктів щоденного споживання продовжує зростати.

На тлі такої ситуації містяни думають про те, щоб вчасно придбати необхідні запаси.

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