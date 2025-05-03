Подорожание круп в Харькове стало одной из наиболее актуальных тем для обсуждений этого месяца.

В мае фиксируется заметное подорожание круп в Харькове, что влияет на потребительскую корзину жителей города, сообщает Politeka.

Мониторинг проводился в местной сети супермаркетов Рост.

Один из самых больших скачков цены испытало пшено (800 г, м/у) Holms, которое теперь стоит 25,90 грн., тогда как еще несколько недель назад его можно было приобрести дешевле.

Кроме того, цена на рис пропаренный "Голд" (1 кг) от Жменьки увеличилась до 31,20 грн., что также является ощутимым подорожанием по сравнению с прошлыми месяцами. За ячную традиционную (300 г, 4х75 г) горстку теперь нужно заплатить 33,30 гривны. Продавцы также заметили увеличение спроса на крупу кукурузную вареную в упаковке 400 г от Holms, которая стоит сейчас 22,50.

Не остался без внимания и булгур (900 г) от Жменьки, цена которой достигла 91,50 грн. Кроме того, существенно подорожала гречка с сушеными овощами (400 г, вар/пак) Holms – теперь ее стоимость составляет 42,80. И напоследок, рис длиннозернистый (800 г, м/у) Holms, ранее стоивший значительно дешевле, теперь продается за 61,50 грн.

Все эти изменения указывают на рост стоимости продуктов на рынке. Потребителям следует быть готовыми к дальнейшему подорожанию круп в Харькове, поскольку стоимость основных продуктов ежедневного потребления продолжает расти.

На фоне такой ситуации горожане думают о том, чтобы вовремя приобрести необходимые запасы.

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