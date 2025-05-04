Відключення світла на тиждень 5-11 травня в Житомирській області зачепить декілька населених пунктів, зокрема села та селища, повідомляє Politeka.
5 травня з 09:00 до 17:00 години без світла залишаться вулиці Шкільна та Набережна в селі Зарудинці, селище Ружин, вул. Небесної Сотні та всі вулиці села Верхівня.
6 числа з 09:00 до 17:00 годин не буде електрики в селищі Ружин на Козацькій, Паволоцькій, Київській, Соборній та Заводському провулку. Також відключення стосуватиметься сіл Мусіївка (вулиці Шевченка та Лісова), а також села Березянка, де буде відсутнє світло на вул. Центральна.
7 травня з 09:00 до 17:00 години без електроенергії залишаться вул. Шевченка, Лісова та Незалежності в с. Вільнопілля, а також Садиба в селі Карабчиїв.
9 числа з 09:00 до 17:00 години буде припинено електропостачання в селі Дерганівка на вул. Березина та селищі Карабчиїв на Садибі.
Також 9 числа з 09:00 до 17:00 відбудеться знеструмлення в селі Мусіївка на Шевченка та Лісовій.
Не забудьте заздалегідь подбати про необхідні прилади та ресурси, адже відключення світла на тиждень 5-11 травня в Житомирській області може тривати кілька годин. Тож вам варто подбати про зарядку своїх найбільш потрібних гаджетів.
Жителів запевняють, що усе це робиться метою покращення енергозабезпечення.
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