Украинцы сообщили об отключении света на неделю 5-11 мая в Житомирской области.

Отключение света на неделю 5-11 мая в Житомирской области коснется нескольких населенных пунктов, в частности села и поселка, сообщает Politeka.

5 мая с 09:00 до 17:00 без света останутся улицы Школьная и Набережная в селе Зарудинцы, поселок Ружин, ул. Небесной Сотни и улицы села Верховня.

6 числа с 09:00 до 17:00 не будет электричества в поселке Ружин на Казацкой, Паволоцкой, Киевской, Соборной и Заводском переулке. Также отключение будет касаться сел Мусиевка (улицы Шевченко и Лесная), а также села Березянка, где отсутствует свет на ул. Центральная.

7 мая с 09:00 до 17:00 без электроэнергии останутся ул. Шевченко, Лесная и Независимость в с. Вольнополье, а также Усадьба в деревне Карабчиев.

9 числа с 09:00 до 17:00 часов будет прекращено электроснабжение в селе Дергановка на ул. Березина и поселки Карабчиев на Доме.

Также 9 числа с 09:00 до 17:00 состоится обесточивание в селе Мусеевка Шевченко и Лесной.

Не забудьте заранее позаботиться о необходимых приборах и ресурсах, ведь отключение света на неделю 5-11 мая в Житомирской области может занять несколько часов. Так что вам стоит позаботиться о зарядке своих наиболее нужных гаджетов.

Жителей уверяют, что все это делается целью улучшения энергообеспечения.

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