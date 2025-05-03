Подорожчання овочів у Харкові стало помітним у останні тижні, зокрема на свіжі продукти українського виробництва, повідомляє Politeka.

Моніторинг проводився у місцевій мережі супермаркетів Рост.

Так, капуста цвітна тепер доступна за ціною 149,90 грн за кілограм. Цей вид овочів набув великої популярності завдяки своїй користі та універсальності в приготуванні різноманітних страв.

Також на прилавках з'явились помідори рожеві, які продаються за 144,90 гривень за кіло. Вони відомі своєю м'якою текстурою та солодким смаком, що робить їх відмінним вибором для салатів та інших страв. Для тих, хто любить молоду капусту, ціна на капусту молоду зараз становить 96,90. Це ідеальний варіант для приготування легких літніх страв, таких як салати.

У продажу також є огірок гладкий за 76,90 гривень. Огірки часто використовуються в салатах, а також для консервування. Для любителів редису ціна на редис становить 49,90. Редис є популярним овочем для приготування легких весняних салатів, який має свіжий та гострий смак.

Ще одне цінове збільшення торкнулося перцю солодкого червоного (ваг), який тепер коштує 154,90 грн за кіло. Цей продукт широко використовується як у свіжому вигляді, так і в приготовленому, додаючи кольору і смаку будь-яким стравам.

Подорожчання овочів у Харкові відображає загальні тенденції на ринку, зокрема вплив погодних умов та зміни у витратах на вирощування та транспортування продуктів.

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