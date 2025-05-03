Подорожание овощей в Харькове стало заметным в последние недели, в частности, на свежие продукты украинского производства, сообщает Politeka.

Мониторинг проводился в местной сети супермаркетов Рост .

Так, цветная капуста теперь доступна по цене 149,90 грн за килограмм. Этот вид овощей приобрел большую популярность благодаря своей пользе и универсальности в приготовлении разнообразных блюд.

Также на прилавках появились розовые помидоры, которые продаются за 144,90 гривен за кило. Они известны своей мягкой текстурой и сладким вкусом, что делает их отличным выбором для салатов и других блюд. Для тех, кто любит молодую капусту, цена на капусту сейчас составляет 96,90. Это идеальный вариант для приготовления легких летних блюд, таких как салаты.

В продаже также огурец гладкий за 76,90 гривен. Огурцы часто используются в салатах, а также для консервирования. Для любителей редиса цена на редис составляет 49,90. Редис является популярным овощем для приготовления легких весенних салатов с свежим и острым вкусом.

Еще одно ценовое увеличение коснулось перца сладкого красного (весов), который теперь стоит 154,90 грн за кило. Этот продукт широко используется как в свежем виде, так и в приготовленном, добавляя цвет и вкус любым блюдам.

Подорожание овощей в Харькове отражает общие тенденции на рынке, в частности, влияние погодных условий и изменения в затратах на выращивание и транспортировку продуктов.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Работа в Харькове для пенсионеров: где предлагают стабильный заработок в 30 тысяч и хорошие условия

Также Politeka писала, Работа в Харькове: пенсионерам предлагают зарплату в 30 тысяч, перечень вакансий с достойной оплатой

Как сообщала Politeka, Как получить гуманитарную помощь в Харькове: названы главные условия