Прогноз погоди у Полтаві на тиждень з 5 по 11 травня передбачає неприємні сюрпризи

Синоптики оприлюднили прогноз погоди у Полтаві на тиждень з 5 по 11 травня та розповіли, що варто очікувати жителям міста наступної неділі, повідомляє Politeka.net.

Дані склали синоптики Sinoptik.ua.

Синоптики склали прогноз погоди у Полтаві на тиждень з 5 по 11 травня. Тиждень у столиці розпочнеться з гарної погоди. У понеділок, 5-ого числа: очікується хмарне небо тв дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. Стовпчики термометрів коливатимуться в межах від +13 до +19°C.

Вівторок, 6.05: принесе дрібний дощ, який розпочнеться у другій половині дня, до вечора він повинен послабшати. Денна температура сягне +18°C.

У середу, 7.05: прогнозують прохолодну температуру в межах від +9 до +14°C. Хмари протримаються у місті увесь день.

У четвер, 8.05: синоптики обіцяють від 9 до 15 градусів зі знаком "+". З ранку до самого вечора у місті небо буде вкрите хмарами. Без опадів.

В п'ятницю 9-ого: сонце в цей день рідко з'являтиметься з-за хмар. Опадів не прогнозується. Стопчики термометрів опустяться до +17 градусів.

В суботу 10-ого числа: трішки потеплішає. Температура протримається на рівні +19 градусів. Протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Ніч та ранок пройдуть без опадів.

Неділя 11-ого: прогнозується пасмурною, проте опадів не очікується. Протримається +9 до +14.

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