Прогноз погоды в Полтаве на неделю с 5 по 11 мая предусматривает неприятные сюрпризы.

Синоптики обнародовали прогноз погоды в Полтаве на неделю с 5 по 11 мая и рассказали, что следует ожидать жителям города в следующее воскресенье, сообщает Politeka.net.

Данные составили синоптики Sinoptik.ua.

Синоптики заключили прогноз погоды в Полтаве на неделю с 5 по 11 мая. Неделя в столице начнется с хорошей погоды. В понедельник, 5-ого числа : ожидается облачное небо и мелкий дождь, который к вечеру должен закончиться. Столбики термометров будут колебаться от +13 до +19°C.

Вторник, 6:05 : принесет мелкий дождь, который начнется во второй половине дня, к вечеру он должен ослабеть. Днем температура поднимется на 18°C.

В среду, 7.05 : прогнозируют прохладную температуру в пределах от +9 до +14°C. Облака продержатся в городе весь день.

В четверг, 8:05: синоптики обещают от 9 до 15 градусов со знаком "+". С утра и до самого вечера в городе небо будет покрыто облаками. Без осадков.

В пятницу 9-го : солнце в этот день редко появляется из-за облаков. Осадков не прогнозируется. Стопчики термометров опустятся до +17 градусов.

В субботу десятого числа: немного потеплеет. Температура продержится на уровне +19 градусов. На протяжении всего дня небо будет покрыто облаками. Ночь и утро пройдут без осадков.

Воскресенье 11-ого: прогнозируется облачным, однако осадков не ожидается. Продержится +9 до +14.

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