Прогноз погоди у Запоріжжі на тиждень з 5 по 11 травня обіцяє тепло, проте в деякі числа прогнозуються сюрпризи.

Синоптики вже підготували прогноз погоди у Запоріжжі на тиждень з 5 по 11 травня та розкрили, чого чекати мешканцям, інформує Politeka.net.

Про це розповіли в Sinoptic.ua.

Синоптики склали прогноз погоди у Запоріжжі на тиждень з 5 по 11 травня, вони обіцяють деякі зміни та сюрпризи. У понеділок 5-ого числа: день протримається хмарним - з самого ранку у місті небо вкриється хмарами, які протримаються до самого вечора. Без опадів. Температура повітря підніметься до +22 градусів.

У вівторок 6.05: стане ще тепліше повітря прогріється до +23 градусів. Вранці небо стане ясним, таким воно й залишатиметься протягом усього дня. Без дощів.

Середа 7.05: ще починаючи з самого ранку й до пізнього вечора, небозвід вкрите хмарами. З середини дня і до його кінця йтиме дрібний дощ. Температура – від +14 до +25 градусів.

У четвер, 8-ого травня: синоптики обіцяють від 14 до 22 зі знаком "+". Вночі та вранці опадів не очікується. Удень йтиме дрібний дощ, проте ближче до вечора він закінчиться.

П'ятниця 9-ого: лише ввечері небо проясниться, проте без опадів. Температура повітря – +13 до +20.

Субота 10-ого: не порадує. Небо вкриється хмарами, які протримаються до кінця дня. Без опадів - прогріється від +12 до +22.

Неділя 11-ого, стане пасмурною, опадів не передбачається. Протримається +12 до +21.

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