Прогноз погоды в Запорожской области на неделю с 5 по 11 мая обещает тепло, однако в некоторые числа прогнозируются сюрпризы.

Синоптики уже подготовили прогноз погоды в Запорожье на неделю с 5 по 11 мая и раскрыли, что ждать жителям, информирует Politeka.net.

Об этом рассказали в Sinoptic.ua.

Синоптики заключили прогноз погоды в Запорожье на неделю с 5 по 11 мая, они обещают некоторые изменения и сюрпризы. В понедельник 5 числа: день продержится облачным - с самого утра в городе небо покроется облаками, которые продержатся до самого вечера. Без осадков. Температура воздуха поднимется до +22 градусов.

Во вторник 6.05: станет еще теплее воздух прогреется до +23 градусов. Утром небо станет ясным, таким оно будет оставаться в течение всего дня. Без дождей.

Среда 7.05: еще начиная с самого утра и до позднего вечера, небосвод покрыт облаками. С середины дня и до его конца будет идти мелкий дождь. Температура – ​​от +14 до +25 градусов.

В четверг, 8 мая: синоптики обещают от 14 до 22 со знаком "+". Ночью и утром осадки не ожидаются. Днем будет идти мелкий дождь, однако ближе к вечеру он закончится.

Пятница 9-го: лишь к вечеру небо прояснится, однако без осадков. Температура воздуха – +13 до +20.

Суббота 10: не порадует. Небо будет покрыто облаками, которые продержатся до конца дня. Без осадков – прогреется от +12 до +22.

Воскресенье 11-го: станет пасмурным, осадков не предполагается. Продержится +12 до +21.

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