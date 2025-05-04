Тимчасові відключення світла в Запоріжжі з 5 по 11 травня пов’язані з необхідністю покращення якості та стабільності електропостачання.

Відключення світла в Запоріжжі з 5 по 11 травня відбудеться через заплановані роботи з ремонту та модернізації електромереж, повідомляє Politeka.net.

Міська влада попереджає жителів про тимчасові зміни в електропостачанні, які торкнуться окремих районів міста.

Триватимуть планові відключення світла в Запоріжжі з 5 по 11 травня, проте вони носять лише тимчасовий характер. Роботи проводитимуть поетапно згідно з попередньо складеним графіком.

Так, 5 травня з 09:00 до 16:00 без електропостачання залишаться мешканці:

Дорошенка 3 п.1–2|3 п.3–5|3 п.6–9|5

Дорошенка 3 п.1–2|3 п.6–9|5

Калнишевського 20 п. 1–2|20 п. 3–4

Калнишевського 20 п. 1–2|20 п. 3–4|22

6.05 з 9 до 17 години також будуть введені обмеження через заплановані ремонтні роботи. Вони охоплять:

Сонячний-2 Лісова 4|108|8|2|1|6|5|3

Балка 3|9|27|12–23|28–30|7–13|30–34|40–43

Верхня 18–47

Відома (Центральна) 26–40|17|43–49|21а|54–72|61

Каховська 181а|185а|185|189а|191а

Медична 104б|8|82а–108|93

Миколи Яковченка (Станіславського) 52–70|65–91|93–125|72–90

Мрії (Мурманська) 101а|103а|127а|133|153|145|149|155|135|105-127|103а|131|137|157|122–144|135/1|133а|161а

Незалежної України 47А

Олександра Пивоварова 4

Олександрівська 11,13|12|13|9|9 (2 пов)

Петра Сагайдачного (Бородинська) 104|88а

Петра Сагайдачного (Бородинська) 108

Петра Сагайдачного (Бородинська) 108|63–113|66–102а|106–132|85|85б|90

Петра Сагайдачного (Бородинська) 85а

Петра Сагайдачного (Бородинська) 89А|89а

Петра Яцика (Череповецька) 37

Покровська (Свердлова) 23|23а|23а|24|25

Половецька 10–14|15

Рекордна 26|26А|29|31

Рекордна 33А

Рекордна 37|37Б

Садова 13–30|4|14–28

Силова 113а|115а

Силова 32–38|71–87|40–52|89–119|121

Силова 34а

Степова 1|49–53|71–77

Соборний 46|48|50

Дубовий 1–3|7–11|13–19|13а|10|8

Дубовий 2–4|4а

Суміжний 1–16|9а|29|50|52

Успішний (Ставропольський) 1–11|2–4|6|13

Адмірала Ушакова 95-103|100-132

Алмазна 95|95-107|74-78|82-86

Ангарна 15|17

Балка Попівка 24|26

Броньова 12|6|8

Відмінна 1|1А

Гончара 143-153|146-158

Дирижабельна 14|5|9|9(кв.1|2)|13

Енергодарська (Академіка Карпинського) 16-32|36-50|52|41-79|83-89|89/2

Каспійська 1-25|2-20

Космічна 21|23-27

Крейсерна 8|9

Морфлотська 63-109|84-110

Олександра Вишнівського (Політкаторжан) 1|3|3а|5-11|2|4|4а|6-12

Передова 1А|1А|2А

Саксаганського 42-50|45-49|74|78

Фінансова 37-55|28-48

Чорногорівська 1-7|11-15|2-6|10-16

7.05 з 9 до 17 години не обійдуть вимкнення електроенергії будинки за адресами:

Євгена Адамцевича (Тимірязєва) 110|54|54|56–60|62–72|74|71–77|74|76–84|86|79–97|88|90–108|110|99–123

Євгена Адамцевича (Тимірязєва) 86а

Івана Мазепи 3–29|31–51|4–38|42–62

Івана Мазепи 53–79|64–94

Івана Сошенка (Академіка Павлова) 1–23|2–24|25–33|35|26–54|35|37–41

Ігора Сікорського 1|3|3Б|29|33–49|36|38–44|46|48|5|5|56–60|62–88|8–34|90–102

Авіаторів (Волгодонська) 1–13|15–33|16–34|2–14|3|5

Алейна 1–33|4–48

Алейна 39–41|43|45–53|50–74

Аральська (Дев'ятого травня) 1–17|2–26

Аральська (Дев'ятого травня) 19–35|28–38

Виноградна 1–15|17–45|2–16|20–42|44

Виноградна 44|46–74|47–75

Глісерна 4

Грушева 1|3|2|4|2006

Долинна 1–7|15|17|37|39|41|43–49

Залізна 1–29|2–30

Запоріжсталівська 1–9|2–20

Каліброва 13а

Капустяна 1–25|2–26|27а|29–39|28–38

Кишинівська 1–17|19|2–16

Клінічна 1–7|11|2–8

Козацьких Гетьманів 1–37|4–40

Козацьких Гетьманів 39–55|42–66

Коксобудівна 1–23|2–22|24–30|25–37

Комбінатська 1–9|2–8

Кропивницького 1|7|9|11–15|14–22|2–14

Культурна 118–122|124|124|125–137|137а|126|126|128–132|139–151|153|98–116

Мартенівська 1–9|2–12

Нова 1–29|2–24

Олександра Говорухи (Радгоспна) 10|10б|2|3|5|4–8|8а|8а|8в|9–15|17

Парашутна 16–22

Планерна 15–21|16–22

Подорожня (Путійська) 1–7|2–8

Поштова 71

Прокатна 1–21|2–20

Профспілкова 1–17|4–12

Садова 121|123|158–168

Святоволодимирівська (Калініна) 118–126|119|121–125|129|131|128–142|133–145

Святого Миколая (Артема) 54|61|65|67 (п.1,2)|67 (п.3,4)|69 (п.1–4)|69а

Святого Миколая (Артема) 61|61 (2-е жив. ТП 176 рб 2)|65|67 (п.1,2)|67 (п.3,4)|69 (п.1–4)|69а

Солідарності 104

Солідарності 29|29а|29б–29ж|31–37|39–43|45|47–57

Солідарності 59–83

Тунельна 1–33|2–24|26

Тунельна 26|28–40|35–47

Української діаспори (Броненосця "Потьомкін") 4|8–16|5|9–21

Фруктова 1–9|2–8

Чавунна 1–25|2–20|22|22|22а|24|26–44|46|29–37|39|39|41–55|46

Шевченка 102–118|107|109|57а–85|66–88|87–105|107|90–100

Якимівська (Сєрова) 1|3|2|4

пр. Соборний 49

Алейний 1|1а|2–20

Збройовий 1–7|2–8

бул. Центральний 7|9|9А

Адмірала Ушакова 208–262

Арсена Коваленка (Адмірала Макарова) 185

Володимира Мономаха (Олександра Невського) 199–221

Володимира Мономаха (Олександра Невського) 223–249|228–246

Енергодарська (Академіка Карпинського) 54

Космічна 29–35

Крейсерна 2|4|6|6а|3|5|5а

Насосна 39–61

Новоселівська 7|9|13|4–16|5–15

Олександра Вишнівського (Політкаторжан) 1|2

Перспективна 10|39|41

Славутича 99–115|119–143|96–142

Тичини 44–68|74–88|71–77|81–119

Фільтрова 29–41|44–58

Фільтрова 34–42

Фінансова 116|126–174|145–213

Юрія Баранніка (Серафимовича) 1–21|21/2|23/3|2–14/2

Суміжний 2–20

8.05 з 9 години до 17 години відключення світла зачепить будинки за такими адресами:

Ігора Сікорського 277|279-289|291|291|293-307|424-430|432|432|434-452

Академіка Амосова (Кірова) 109|115|50-66|68|68г

Асканія-Нова (Пржевальського) 1а|1-7 непарні|2-18 парні

Барикадна 132|134-182 парні|182а|165-247 непарні|249-293 непарні|76|78-130 парні|132

Григорія Квітки-Основ`яненка (Петровського) 282-292|294-304

Грузинська 21-37|24-40|5|7-19|6|8|14-20

Дніпровська 2 (14 пов)|4 (9 пов)|4а

Дністровська 13|18|20|22|24|26|9-11|15

Запорізьких вогнеборців 18-40|21-39

Керченська 17в|17-29|20-32|31-43|34-46|45|47|49|48|5

Конотопська (Тульська) 1-7|2-8|9-15

Коса 38

Культурна 201|207|209

Левка Лук`яненка (Тургенєва) 8-18

Леоніда Каденюка (Чкалова) 159-173|175|168-186|175|177|179-199|188-204

Молдавська 1-9|13|17-33|2а|4-24|28-34

Міжгірська (Стрєльнікова) 14-34|17|19|21|4-12

Новаторська 1-9|10-26|28|11-35|14а|28|2-8

Олександра Говорухи (Радгоспна) 2|2а|2б|2г

Очаківська 1|2|3|48

Павлоградська 11-17|23-37|14-28|34-38|40|44а|46|41

Поштова 53

Святоволодимирівська (Калініна) 170|172

Святого Миколая (Артема) 30кв.4|5;32|34|41а|43|45|43|47

Софії Русової (Костянтина Заслонова) 16-22|19-27|24-36|29-41

Степова 181-197|199-205|206-218|220-224

Троїцька (Чекістів) 1|3|2-8|10

Фазанова (Алтайська) 51-73|58-68|70|70а(гараж)|72-82

Яблучна 11-29|14-26|31-49|32-42

Упорний 3|1

Центральний 15|17|19

Асканія-Нова (Пржевальського) 1а|1-7 непарні|2-18 парні

Барикадна 132|134-182 парні|182а|165-247 непарні|249-293 непарні|76|78-130 парні|132

Олександра Говорухи (Радгоспна) 2|2а|2б|2г

Очаківська 1|2|3|48

Святоволодимирівська (Калініна) 170|172

Арсена Коваленка (Адмірала Макарова) 185

Зорепадна (Мануїльського) 13

Кобзарська (Островського) 5-21|6-28

Лікарська 3-11|4-12

Освітянська (Енгельса) 40-52|56|58|45-69

Остапа Вересая (Чернишевського) 4-10|14-40|5-31

Рясна 19|21-31|8|12а|14|9а|13-17|19

Славутича 99–115|119–143|96–142

Тичини 44–68|74–88|71–77|81–119

9 травня почнуть вимикати електроенергію з 9 години, а знімуть обмеження о 17 годині:

Азовська 13-21|14|16-22

Арсена Коваленка (Адмірала Макарова) 185

Броньова 47|49|49 а (оп.19)|51-69|54-64|70

Зорепадна (Мануїльського) 14-30|30а|15-43|36|38|43а|45-49

Кам'яна 35-47|42-56

Олександра Вишнівського (Політкаторжан) 53

Остапа Вересая (Чернишевського) 42

Славутича 99–115|119–143|96–142

Тичини 44–68|74–88|71–77|81–119

Мелітопольський 1-11|2-10

Звертаємо увагу: ці тимчасові відключення світла в Запоріжжі з 5 по 11 травня пов’язані з необхідністю покращення якості та стабільності електропостачання в майбутньому. Окрім запланованих робіт, можливі й термінові відключення, зокрема в районах поблизу промислових підприємств і транспортних магістралей.

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