Відключення світла в Запоріжжі з 5 по 11 травня відбудеться через заплановані роботи з ремонту та модернізації електромереж, повідомляє Politeka.net.
Міська влада попереджає жителів про тимчасові зміни в електропостачанні, які торкнуться окремих районів міста.
Триватимуть планові відключення світла в Запоріжжі з 5 по 11 травня, проте вони носять лише тимчасовий характер. Роботи проводитимуть поетапно згідно з попередньо складеним графіком.
Так, 5 травня з 09:00 до 16:00 без електропостачання залишаться мешканці:
- Дорошенка 3 п.1–2|3 п.3–5|3 п.6–9|5
- Дорошенка 3 п.1–2|3 п.6–9|5
- Калнишевського 20 п. 1–2|20 п. 3–4
- Калнишевського 20 п. 1–2|20 п. 3–4|22
6.05 з 9 до 17 години також будуть введені обмеження через заплановані ремонтні роботи. Вони охоплять:
- Сонячний-2 Лісова 4|108|8|2|1|6|5|3
- Балка 3|9|27|12–23|28–30|7–13|30–34|40–43
- Верхня 18–47
- Відома (Центральна) 26–40|17|43–49|21а|54–72|61
- Каховська 181а|185а|185|189а|191а
- Медична 104б|8|82а–108|93
- Миколи Яковченка (Станіславського) 52–70|65–91|93–125|72–90
- Мрії (Мурманська) 101а|103а|127а|133|153|145|149|155|135|105-127|103а|131|137|157|122–144|135/1|133а|161а
- Незалежної України 47А
- Олександра Пивоварова 4
- Олександрівська 11,13|12|13|9|9 (2 пов)
- Петра Сагайдачного (Бородинська) 104|88а
- Петра Сагайдачного (Бородинська) 108
- Петра Сагайдачного (Бородинська) 108|63–113|66–102а|106–132|85|85б|90
- Петра Сагайдачного (Бородинська) 85а
- Петра Сагайдачного (Бородинська) 89А|89а
- Петра Яцика (Череповецька) 37
- Покровська (Свердлова) 23|23а|23а|24|25
- Половецька 10–14|15
- Рекордна 26|26А|29|31
- Рекордна 33А
- Рекордна 37|37Б
- Садова 13–30|4|14–28
- Силова 113а|115а
- Силова 32–38|71–87|40–52|89–119|121
- Силова 34а
- Степова 1|49–53|71–77
- Соборний 46|48|50
- Дубовий 1–3|7–11|13–19|13а|10|8
- Дубовий 2–4|4а
- Суміжний 1–16|9а|29|50|52
- Успішний (Ставропольський) 1–11|2–4|6|13
- Адмірала Ушакова 95-103|100-132
- Алмазна 95|95-107|74-78|82-86
- Ангарна 15|17
- Балка Попівка 24|26
- Броньова 12|6|8
- Відмінна 1|1А
- Гончара 143-153|146-158
- Дирижабельна 14|5|9|9(кв.1|2)|13
- Енергодарська (Академіка Карпинського) 16-32|36-50|52|41-79|83-89|89/2
- Каспійська 1-25|2-20
- Космічна 21|23-27
- Крейсерна 8|9
- Морфлотська 63-109|84-110
- Олександра Вишнівського (Політкаторжан) 1|3|3а|5-11|2|4|4а|6-12
- Передова 1А|1А|2А
- Саксаганського 42-50|45-49|74|78
- Фінансова 37-55|28-48
- Чорногорівська 1-7|11-15|2-6|10-16
7.05 з 9 до 17 години не обійдуть вимкнення електроенергії будинки за адресами:
- Євгена Адамцевича (Тимірязєва) 110|54|54|56–60|62–72|74|71–77|74|76–84|86|79–97|88|90–108|110|99–123
- Євгена Адамцевича (Тимірязєва) 86а
- Івана Мазепи 3–29|31–51|4–38|42–62
- Івана Мазепи 53–79|64–94
- Івана Сошенка (Академіка Павлова) 1–23|2–24|25–33|35|26–54|35|37–41
- Ігора Сікорського 1|3|3Б|29|33–49|36|38–44|46|48|5|5|56–60|62–88|8–34|90–102
- Авіаторів (Волгодонська) 1–13|15–33|16–34|2–14|3|5
- Алейна 1–33|4–48
- Алейна 39–41|43|45–53|50–74
- Аральська (Дев'ятого травня) 1–17|2–26
- Аральська (Дев'ятого травня) 19–35|28–38
- Виноградна 1–15|17–45|2–16|20–42|44
- Виноградна 44|46–74|47–75
- Глісерна 4
- Грушева 1|3|2|4|2006
- Долинна 1–7|15|17|37|39|41|43–49
- Залізна 1–29|2–30
- Запоріжсталівська 1–9|2–20
- Каліброва 13а
- Капустяна 1–25|2–26|27а|29–39|28–38
- Кишинівська 1–17|19|2–16
- Клінічна 1–7|11|2–8
- Козацьких Гетьманів 1–37|4–40
- Козацьких Гетьманів 39–55|42–66
- Коксобудівна 1–23|2–22|24–30|25–37
- Комбінатська 1–9|2–8
- Кропивницького 1|7|9|11–15|14–22|2–14
- Культурна 118–122|124|124|125–137|137а|126|126|128–132|139–151|153|98–116
- Мартенівська 1–9|2–12
- Нова 1–29|2–24
- Олександра Говорухи (Радгоспна) 10|10б|2|3|5|4–8|8а|8а|8в|9–15|17
- Парашутна 16–22
- Планерна 15–21|16–22
- Подорожня (Путійська) 1–7|2–8
- Поштова 71
- Прокатна 1–21|2–20
- Профспілкова 1–17|4–12
- Садова 121|123|158–168
- Святоволодимирівська (Калініна) 118–126|119|121–125|129|131|128–142|133–145
- Святого Миколая (Артема) 54|61|65|67 (п.1,2)|67 (п.3,4)|69 (п.1–4)|69а
- Святого Миколая (Артема) 61|61 (2-е жив. ТП 176 рб 2)|65|67 (п.1,2)|67 (п.3,4)|69 (п.1–4)|69а
- Солідарності 104
- Солідарності 29|29а|29б–29ж|31–37|39–43|45|47–57
- Солідарності 59–83
- Тунельна 1–33|2–24|26
- Тунельна 26|28–40|35–47
- Української діаспори (Броненосця "Потьомкін") 4|8–16|5|9–21
- Фруктова 1–9|2–8
- Чавунна 1–25|2–20|22|22|22а|24|26–44|46|29–37|39|39|41–55|46
- Шевченка 102–118|107|109|57а–85|66–88|87–105|107|90–100
- Якимівська (Сєрова) 1|3|2|4
- пр. Соборний 49
- Алейний 1|1а|2–20
- Збройовий 1–7|2–8
- бул. Центральний 7|9|9А
- Адмірала Ушакова 208–262
- Арсена Коваленка (Адмірала Макарова) 185
- Володимира Мономаха (Олександра Невського) 199–221
- Володимира Мономаха (Олександра Невського) 223–249|228–246
- Енергодарська (Академіка Карпинського) 54
- Космічна 29–35
- Крейсерна 2|4|6|6а|3|5|5а
- Насосна 39–61
- Новоселівська 7|9|13|4–16|5–15
- Олександра Вишнівського (Політкаторжан) 1|2
- Перспективна 10|39|41
- Славутича 99–115|119–143|96–142
- Тичини 44–68|74–88|71–77|81–119
- Фільтрова 29–41|44–58
- Фільтрова 34–42
- Фінансова 116|126–174|145–213
- Юрія Баранніка (Серафимовича) 1–21|21/2|23/3|2–14/2
- Суміжний 2–20
8.05 з 9 години до 17 години відключення світла зачепить будинки за такими адресами:
- Ігора Сікорського 277|279-289|291|291|293-307|424-430|432|432|434-452
- Академіка Амосова (Кірова) 109|115|50-66|68|68г
- Асканія-Нова (Пржевальського) 1а|1-7 непарні|2-18 парні
- Барикадна 132|134-182 парні|182а|165-247 непарні|249-293 непарні|76|78-130 парні|132
- Григорія Квітки-Основ`яненка (Петровського) 282-292|294-304
- Грузинська 21-37|24-40|5|7-19|6|8|14-20
- Дніпровська 2 (14 пов)|4 (9 пов)|4а
- Дністровська 13|18|20|22|24|26|9-11|15
- Запорізьких вогнеборців 18-40|21-39
- Керченська 17в|17-29|20-32|31-43|34-46|45|47|49|48|5
- Конотопська (Тульська) 1-7|2-8|9-15
- Коса 38
- Культурна 201|207|209
- Левка Лук`яненка (Тургенєва) 8-18
- Леоніда Каденюка (Чкалова) 159-173|175|168-186|175|177|179-199|188-204
- Молдавська 1-9|13|17-33|2а|4-24|28-34
- Міжгірська (Стрєльнікова) 14-34|17|19|21|4-12
- Новаторська 1-9|10-26|28|11-35|14а|28|2-8
- Олександра Говорухи (Радгоспна) 2|2а|2б|2г
- Очаківська 1|2|3|48
- Павлоградська 11-17|23-37|14-28|34-38|40|44а|46|41
- Поштова 53
- Святоволодимирівська (Калініна) 170|172
- Святого Миколая (Артема) 30кв.4|5;32|34|41а|43|45|43|47
- Софії Русової (Костянтина Заслонова) 16-22|19-27|24-36|29-41
- Степова 181-197|199-205|206-218|220-224
- Троїцька (Чекістів) 1|3|2-8|10
- Фазанова (Алтайська) 51-73|58-68|70|70а(гараж)|72-82
- Яблучна 11-29|14-26|31-49|32-42
- Упорний 3|1
- Центральний 15|17|19
- Асканія-Нова (Пржевальського) 1а|1-7 непарні|2-18 парні
- Барикадна 132|134-182 парні|182а|165-247 непарні|249-293 непарні|76|78-130 парні|132
- Олександра Говорухи (Радгоспна) 2|2а|2б|2г
- Очаківська 1|2|3|48
- Святоволодимирівська (Калініна) 170|172
- Арсена Коваленка (Адмірала Макарова) 185
- Зорепадна (Мануїльського) 13
- Кобзарська (Островського) 5-21|6-28
- Лікарська 3-11|4-12
- Освітянська (Енгельса) 40-52|56|58|45-69
- Остапа Вересая (Чернишевського) 4-10|14-40|5-31
- Рясна 19|21-31|8|12а|14|9а|13-17|19
- Славутича 99–115|119–143|96–142
- Тичини 44–68|74–88|71–77|81–119
9 травня почнуть вимикати електроенергію з 9 години, а знімуть обмеження о 17 годині:
- Азовська 13-21|14|16-22
- Арсена Коваленка (Адмірала Макарова) 185
- Броньова 47|49|49 а (оп.19)|51-69|54-64|70
- Зорепадна (Мануїльського) 14-30|30а|15-43|36|38|43а|45-49
- Кам'яна 35-47|42-56
- Олександра Вишнівського (Політкаторжан) 53
- Остапа Вересая (Чернишевського) 42
- Славутича 99–115|119–143|96–142
- Тичини 44–68|74–88|71–77|81–119
- Мелітопольський 1-11|2-10
Звертаємо увагу: ці тимчасові відключення світла в Запоріжжі з 5 по 11 травня пов’язані з необхідністю покращення якості та стабільності електропостачання в майбутньому. Окрім запланованих робіт, можливі й термінові відключення, зокрема в районах поблизу промислових підприємств і транспортних магістралей.
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