Отключение света в Запорожье с 5 по 11 мая произойдет из-за запланированных работ по ремонту и модернизации электросетей, сообщает Politeka.net.
Городские власти предупреждают жителей о временных изменениях в электроснабжении, которые коснутся отдельных районов города.
Будут продолжаться плановые отключения света в Запорожье с 5 по 11 мая, однако они носят лишь временный характер. Работы будут проводить поэтапно согласно предварительно составленному графику.
Так, 5 мая с 09:00 до 16:00 без электроснабжения останутся жители:
- Дорошенко 3 п.1–2|3 п.3–5|3 п.6–9|5
- Дорошенко 3 п.1–2|3 п.6–9|5
- Калнышевского 20 п. 1-2 | 20 п. 3-4
- Калнышевского 20 п. 1–2|20 п. 3–4|22
6.05 с 9 до 17 часов также будут введены ограничения из-за запланированных ремонтных работ. Они охватят:
- Солнечный-2 Лесная 4|108|8|2|1|6|5|3
- Балка 3|9|27|12–23|28–30|7–13|30–34|40–43
- Верхняя 18-47
- Известная (Центральная) 26–40|17|43–49|21а|54–72|61
- Каховская 181а|185а|185|189а|191а
- Медицинская 104б|8|82а-108|93
- Николая Яковченко (Станиславского) 52-70|65-91|93-125|72-90
- Мечты (Мурманская) 101а|103а|127а|133|153|145|149|155|135|105-127|103а|131|137|157|122–144|135/1|133а|161а
- Независимой Украины 47А
- Александра Пивоварова 4
- Александровская 11,13|12|13|9|9 (2 эт)
- Петра Сагайдачного (Бородинская) 104|88а
- Петра Сагайдачного (Бородинская) 108
- Петра Сагайдачного (Бородинская) 108|63-113|66-102а|106-132|85|85б|90
- Петра Сагайдачного (Бородинская) 85а
- Петра Сагайдачного (Бородинская) 89А|89а
- Петра Яцика (Череповецкая) 37
- Покровская (Свердлова) 23|23а|23а|24|25
- Половецкий 10–14|15
- Запись 26|26A|29|31
- Запись 33А
- Запись 37|37Б
- Садовая 13–30|4|14–28
- Силовая 113а|115а
- Мощность 32–38|71–87|40–52|89–119|121
- Силова 34а
- Степная 1|49–53|71–77
- Соборный 46|48|50
- Дубовый 1–3|7–11|13–19|13а|10|8
- Дубовый 2–4|4а
- Смежный 1–16|9а|29|50|52
- Успешный (Ставропольский) 1–11|2–4|6|13
- Адмирала Ушакова 95-103|100-132
- Алмазно 95|95-107|74-78|82-86
- Ангарна 15|17
- Балка Поповка 24|26
- Броневая 12|6|8
- Отличная 1|1А
- Гончара 143-153 | 146-158
- Дирижабельна 14|5|9|9(кв.1|2)|13
- Энергодарская (Академика Карпинского) 16-32|36-50|52|41-79|83-89|89/2
- Каспийская 1-25|2-20
- Космическая 21|23-27
- Крейсерна 8|9
- Морфлотская 63-109|84-110
- Александра Вишневского (Политкаторжан) 1|3|3а|5-11|2|4|4а|6-12
- Передовая 1А|1А|2А
- Саксаганского 42-50|45-49|74|78
- Финансовая 37-55|28-48
- Черногоровская 1-7|11-15|2-6|10-16
7.05 с 9 до 17 часов не обойдут выключение электроэнергии дома по адресам:
- Евгения Адамцевича (Тимиразева) 110|54|54|56–60|62–72|74|71–77|74|76–84|86|79–97|88|90–108|110|99–123
- Евгения Адамцевича (Тимиразева) 86а
- Ивана Мазепы 3–29|31–51|4–38|42–62
- Ивана Мазепы 53–79|64–94
- Ивана Сошенко (Академика Павлова) 1–23|2–24|25–33|35|26–54|35|37–41
- Игоря Сикорского 1|3|3Б|29|33-49|36|38-44|46|48|5|5|56-60|62-88|8-34|90-102
- Авиаторов (Волгодонская) 1–13|15–33|16–34|2–14|3|5
- Олейна 1–33|4–48
- Олейна 39–41|43|45–53|50–74
- Аральская (Девятого мая) 1–17|2–26
- Аральская (Девятое мая) 19–35|28–38
- Виноградная 1–15|17–45|2–16|20–42|44
- Виноградная 44|46-74|47-75
- Глиссерная 4
- Грушева 1|3|2|4|2006
- Долинна 1–7|15|17|37|39|41|43–49
- Железная 1–29|2–30
- Запорожсталовская 1–9|2–20
- Калиброво 13а
- Капустяна 1–25|2–26|27а|29–39|28–38
- Кишиневская 1–17|19|2–16
- Клиническая 1–7|11|2–8
- Казацких Гетманов 1–37|4–40
- Казацких Гетманов 39-55 | 42-66
- Коксостроительная 1–23|2–22|24–30|25–37
- Комбинатская 1–9|2–8
- Кропивницкого 1|7|9|11–15|14–22|2–14
- Культурно 118–122|124|124|125–137|137а|126|126|128–132|139–151|153|98–116
- Мартеновская 1–9|2–12
- Нова 1–29|2–24
- Александра Говорухи (Совхозная) 10|10б|2|3|5|4-8|8а|8а|8в|9-15|17
- Парашютно 16–22
- Планерна 15–21|16–22
- Путешественница (Путийская) 1–7|2–8
- Почтовая 71
- Прокатная 1–21|2–20
- Профсоюзная 1–17|4–12
- Садовая 121|123|158–168
- Святоволодимировская (Калинина) 118–126|119|121–125|129|131|128–142|133–145
- Святого Николая (Артема) 54|61|65|67 (п.1,2)|67 (п.3,4)|69 (п.1–4)|69а
- Святого Николая (Артема) 61|61 (2-е жив. ТП 176 рб 2)|65|67 (п.1,2)|67 (п.3,4)|69 (п.1–4)|69а
- Солидарности 104
- Солидарности 29|29а|29б-29ж|31-37|39-43|45|47-57
- Солидарности 59–83
- Тоннельная 1–33|2–24|26
- Тоннельная 26|28–40|35–47
- Украинской диаспоры (Броненосца "Потемкин") 4|8–16|5|9–21
- Фруктовая 1–9|2–8
- Чугунная 1-25|2-20|22|22|22а|24|26-44|46|29-37|39|39|41-55|46
- Шевченко 102-118 107 109 57а-85 66-88 87-105 107 90-100
- Акимовская (Серова) 1|3|2|4
- пр. Соборный 49
- Масличный 1|1а|2–20
- Оружейный 1–7|2–8
- бул. Центральный 7|9|9А
- Адмирала Ушакова 208–262
- Арсена Коваленко (Адмирала Макарова) 185
- Владимира Мономаха (Александра Невского) 199-221
- Владимира Мономаха (Александра Невского) 223–249|228–246
- Энергодарская (Академика Карпинского) 54
- Космическая 29-35
- Крейсерная 2|4|6|6а|3|5|5а
- Насосная 39–61
- Новоселовская 7|9|13|4–16|5–15
- Александра Вишневского (Политкаторжан) 1|2
- Перспективная 10|39|41
- Славутича 99–115|119–143|96–142
- Тычины 44-68|74-88|71-77|81-119
- Фильтрова 29–41|44–58
- Фильтрова 34–42
- Финансовая 116|126–174|145–213
- Юрия Баранника (Серафимовича) 1–21|21/2|23/3|2–14/2
- Смежный 2–20
8.05 с 9 часов до 17 часов отключения света заденет дома по следующим адресам:
- Игоря Сикорского 277|279-289|291|291|293-307|424-430|432|432|434-452
- Академика Амосова (Кирова) 109|115|50-66|68|68г
- Аскания-Нова (Пржевальского) 1а|1-7 нечетные|2-18 парные
- Баррикадная 132|134-182 парные|182а|165-247 нечетные|249-293 нечетные|76|78-130 парные|132
- Григория Квитки-Основьяненко (Петровского) 282-292|294-304
- Грузинская 21-37|24-40|5|7-19|6|8|14-20
- Днепровская 2 (14 эт)|4 (9 эт)|4а
- Днестровская 13|18|20|22|24|26|9-11|15
- Запорожских пожарных 18-40|21-39
- Керченская 17в|17-29|20-32|31-43|34-46|45|47|49|48|5
- Конотопская (Тульская) 1-7|2-8|9-15
- Волосы 38
- Культурный 201|207|209
- Левка Лукьяненко (Тургенева) 8-18
- Леонида Каденюка (Чкалова) 159-173|175|168-186|175|177|179-199|188-204
- Молдавская 1-9|13|17-33|2а|4-24|28-34
- Межгорская (Стрельниковая) 14-34|17|19|21|4-12
- Новаторская 1-9|10-26|28|11-35|14а|28|2-8
- Александра Говорухи (Совхозная) 2|2а|2б|2г
- Очаковская 1|2|3|48
- Павлоградская 11-17|23-37|14-28|34-38|40|44а|46|41
- Почтовая 53
- Святоволодимировская (Калинина) 170|172
- Святого Николая (Артема) 30кв.4|5;32|34|41а|43|45|43|47
- Софии Русовой (Константина Заслонова) 16-22|19-27|24-36|29-41
- Степная 181-197|199-205|206-218|220-224
- Троицкая (Чекистов) 1|3|2-8|10
- Фазанова (Алтайська) 51-73|58-68|70|70а(гараж)|72-82
- Яблочная 11-29|14-26|31-49|32-42
- Упорный 3|1
- Центральный 15|17|19
- Аскания-Нова (Пржевальского) 1а|1-7 нечетные|2-18 парные
- Баррикадная 132|134-182 парные|182а|165-247 нечетные|249-293 нечетные|76|78-130 парные|132
- Александра Говорухи (Совхозная) 2|2а|2б|2г
- Очаковская 1|2|3|48
- Святоволодимировская (Калинина) 170|172
- Арсена Коваленко (Адмирала Макарова) 185
- Звездопадная (Мануильского) 13
- Кобзарская (Островского) 5-21|6-28
- Лекарственная 3-11|4-12
- Образовательная (Энгельса) 40-52|56|58|45-69
- Остапа Вересая (Чернышевского) 4-10|14-40|5-31
- Обильно 19|21-31|8|12а|14|9а|13-17|19
- Славутича 99–115|119–143|96–142
- Тычины 44-68|74-88|71-77|81-119
9 мая начнут выключать электроэнергию с 9 часов, а снимут ограничения в 17 часов:
- Азовская 13-21|14|16-22
- Арсена Коваленко (Адмирала Макарова) 185
- Броневая 47|49|49 а (оп.19)|51-69|54-64|70
- Звездопадная (Мануильского) 14-30|30а|15-43|36|38|43а|45-49
- Камень 35-47|42-56
- Александра Вишневского (Политкаторжан) 53
- Остапа Вересая (Чернышевского) 42
- Славутича 99–115|119–143|96–142
- Тычины 44-68|74-88|71-77|81-119
- Мелитопольский 1-11|2-10
Обращаем внимание, что эти временные отключения света в Запорожье с 5 по 11 мая связаны с необходимостью улучшения качества и стабильности электроснабжения в будущем. Кроме запланированных работ возможны и срочные отключения, в частности в районах вблизи промышленных предприятий и транспортных магистралей.
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