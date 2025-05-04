Временные отключения света в Запорожье с 5 по 11 мая связаны с необходимостью улучшения качества и стабильности электроснабжения.

Отключение света в Запорожье с 5 по 11 мая произойдет из-за запланированных работ по ремонту и модернизации электросетей, сообщает Politeka.net.

Городские власти предупреждают жителей о временных изменениях в электроснабжении, которые коснутся отдельных районов города.

Будут продолжаться плановые отключения света в Запорожье с 5 по 11 мая, однако они носят лишь временный характер. Работы будут проводить поэтапно согласно предварительно составленному графику.

Так, 5 мая с 09:00 до 16:00 без электроснабжения останутся жители:

Дорошенко 3 п.1–2|3 п.3–5|3 п.6–9|5

Дорошенко 3 п.1–2|3 п.6–9|5

Калнышевского 20 п. 1-2 | 20 п. 3-4

Калнышевского 20 п. 1–2|20 п. 3–4|22

6.05 с 9 до 17 часов также будут введены ограничения из-за запланированных ремонтных работ. Они охватят:

Солнечный-2 Лесная 4|108|8|2|1|6|5|3

Балка 3|9|27|12–23|28–30|7–13|30–34|40–43

Верхняя 18-47

Известная (Центральная) 26–40|17|43–49|21а|54–72|61

Каховская 181а|185а|185|189а|191а

Медицинская 104б|8|82а-108|93

Николая Яковченко (Станиславского) 52-70|65-91|93-125|72-90

Мечты (Мурманская) 101а|103а|127а|133|153|145|149|155|135|105-127|103а|131|137|157|122–144|135/1|133а|161а

Независимой Украины 47А

Александра Пивоварова 4

Александровская 11,13|12|13|9|9 (2 эт)

Петра Сагайдачного (Бородинская) 104|88а

Петра Сагайдачного (Бородинская) 108

Петра Сагайдачного (Бородинская) 108|63-113|66-102а|106-132|85|85б|90

Петра Сагайдачного (Бородинская) 85а

Петра Сагайдачного (Бородинская) 89А|89а

Петра Яцика (Череповецкая) 37

Покровская (Свердлова) 23|23а|23а|24|25

Половецкий 10–14|15

Запись 26|26A|29|31

Запись 33А

Запись 37|37Б

Садовая 13–30|4|14–28

Силовая 113а|115а

Мощность 32–38|71–87|40–52|89–119|121

Силова 34а

Степная 1|49–53|71–77

Соборный 46|48|50

Дубовый 1–3|7–11|13–19|13а|10|8

Дубовый 2–4|4а

Смежный 1–16|9а|29|50|52

Успешный (Ставропольский) 1–11|2–4|6|13

Адмирала Ушакова 95-103|100-132

Алмазно 95|95-107|74-78|82-86

Ангарна 15|17

Балка Поповка 24|26

Броневая 12|6|8

Отличная 1|1А

Гончара 143-153 | 146-158

Дирижабельна 14|5|9|9(кв.1|2)|13

Энергодарская (Академика Карпинского) 16-32|36-50|52|41-79|83-89|89/2

Каспийская 1-25|2-20

Космическая 21|23-27

Крейсерна 8|9

Морфлотская 63-109|84-110

Александра Вишневского (Политкаторжан) 1|3|3а|5-11|2|4|4а|6-12

Передовая 1А|1А|2А

Саксаганского 42-50|45-49|74|78

Финансовая 37-55|28-48

Черногоровская 1-7|11-15|2-6|10-16

7.05 с 9 до 17 часов не обойдут выключение электроэнергии дома по адресам:

Евгения Адамцевича (Тимиразева) 110|54|54|56–60|62–72|74|71–77|74|76–84|86|79–97|88|90–108|110|99–123

Евгения Адамцевича (Тимиразева) 86а

Ивана Мазепы 3–29|31–51|4–38|42–62

Ивана Мазепы 53–79|64–94

Ивана Сошенко (Академика Павлова) 1–23|2–24|25–33|35|26–54|35|37–41

Игоря Сикорского 1|3|3Б|29|33-49|36|38-44|46|48|5|5|56-60|62-88|8-34|90-102

Авиаторов (Волгодонская) 1–13|15–33|16–34|2–14|3|5

Олейна 1–33|4–48

Олейна 39–41|43|45–53|50–74

Аральская (Девятого мая) 1–17|2–26

Аральская (Девятое мая) 19–35|28–38

Виноградная 1–15|17–45|2–16|20–42|44

Виноградная 44|46-74|47-75

Глиссерная 4

Грушева 1|3|2|4|2006

Долинна 1–7|15|17|37|39|41|43–49

Железная 1–29|2–30

Запорожсталовская 1–9|2–20

Калиброво 13а

Капустяна 1–25|2–26|27а|29–39|28–38

Кишиневская 1–17|19|2–16

Клиническая 1–7|11|2–8

Казацких Гетманов 1–37|4–40

Казацких Гетманов 39-55 | 42-66

Коксостроительная 1–23|2–22|24–30|25–37

Комбинатская 1–9|2–8

Кропивницкого 1|7|9|11–15|14–22|2–14

Культурно 118–122|124|124|125–137|137а|126|126|128–132|139–151|153|98–116

Мартеновская 1–9|2–12

Нова 1–29|2–24

Александра Говорухи (Совхозная) 10|10б|2|3|5|4-8|8а|8а|8в|9-15|17

Парашютно 16–22

Планерна 15–21|16–22

Путешественница (Путийская) 1–7|2–8

Почтовая 71

Прокатная 1–21|2–20

Профсоюзная 1–17|4–12

Садовая 121|123|158–168

Святоволодимировская (Калинина) 118–126|119|121–125|129|131|128–142|133–145

Святого Николая (Артема) 54|61|65|67 (п.1,2)|67 (п.3,4)|69 (п.1–4)|69а

Святого Николая (Артема) 61|61 (2-е жив. ТП 176 рб 2)|65|67 (п.1,2)|67 (п.3,4)|69 (п.1–4)|69а

Солидарности 104

Солидарности 29|29а|29б-29ж|31-37|39-43|45|47-57

Солидарности 59–83

Тоннельная 1–33|2–24|26

Тоннельная 26|28–40|35–47

Украинской диаспоры (Броненосца "Потемкин") 4|8–16|5|9–21

Фруктовая 1–9|2–8

Чугунная 1-25|2-20|22|22|22а|24|26-44|46|29-37|39|39|41-55|46

Шевченко 102-118 107 109 57а-85 66-88 87-105 107 90-100

Акимовская (Серова) 1|3|2|4

пр. Соборный 49

Масличный 1|1а|2–20

Оружейный 1–7|2–8

бул. Центральный 7|9|9А

Адмирала Ушакова 208–262

Арсена Коваленко (Адмирала Макарова) 185

Владимира Мономаха (Александра Невского) 199-221

Владимира Мономаха (Александра Невского) 223–249|228–246

Энергодарская (Академика Карпинского) 54

Космическая 29-35

Крейсерная 2|4|6|6а|3|5|5а

Насосная 39–61

Новоселовская 7|9|13|4–16|5–15

Александра Вишневского (Политкаторжан) 1|2

Перспективная 10|39|41

Славутича 99–115|119–143|96–142

Тычины 44-68|74-88|71-77|81-119

Фильтрова 29–41|44–58

Фильтрова 34–42

Финансовая 116|126–174|145–213

Юрия Баранника (Серафимовича) 1–21|21/2|23/3|2–14/2

Смежный 2–20

8.05 с 9 часов до 17 часов отключения света заденет дома по следующим адресам:

Игоря Сикорского 277|279-289|291|291|293-307|424-430|432|432|434-452

Академика Амосова (Кирова) 109|115|50-66|68|68г

Аскания-Нова (Пржевальского) 1а|1-7 нечетные|2-18 парные

Баррикадная 132|134-182 парные|182а|165-247 нечетные|249-293 нечетные|76|78-130 парные|132

Григория Квитки-Основьяненко (Петровского) 282-292|294-304

Грузинская 21-37|24-40|5|7-19|6|8|14-20

Днепровская 2 (14 эт)|4 (9 эт)|4а

Днестровская 13|18|20|22|24|26|9-11|15

Запорожских пожарных 18-40|21-39

Керченская 17в|17-29|20-32|31-43|34-46|45|47|49|48|5

Конотопская (Тульская) 1-7|2-8|9-15

Волосы 38

Культурный 201|207|209

Левка Лукьяненко (Тургенева) 8-18

Леонида Каденюка (Чкалова) 159-173|175|168-186|175|177|179-199|188-204

Молдавская 1-9|13|17-33|2а|4-24|28-34

Межгорская (Стрельниковая) 14-34|17|19|21|4-12

Новаторская 1-9|10-26|28|11-35|14а|28|2-8

Александра Говорухи (Совхозная) 2|2а|2б|2г

Очаковская 1|2|3|48

Павлоградская 11-17|23-37|14-28|34-38|40|44а|46|41

Почтовая 53

Святоволодимировская (Калинина) 170|172

Святого Николая (Артема) 30кв.4|5;32|34|41а|43|45|43|47

Софии Русовой (Константина Заслонова) 16-22|19-27|24-36|29-41

Степная 181-197|199-205|206-218|220-224

Троицкая (Чекистов) 1|3|2-8|10

Фазанова (Алтайська) 51-73|58-68|70|70а(гараж)|72-82

Яблочная 11-29|14-26|31-49|32-42

Упорный 3|1

Центральный 15|17|19

Аскания-Нова (Пржевальского) 1а|1-7 нечетные|2-18 парные

Баррикадная 132|134-182 парные|182а|165-247 нечетные|249-293 нечетные|76|78-130 парные|132

Александра Говорухи (Совхозная) 2|2а|2б|2г

Очаковская 1|2|3|48

Святоволодимировская (Калинина) 170|172

Арсена Коваленко (Адмирала Макарова) 185

Звездопадная (Мануильского) 13

Кобзарская (Островского) 5-21|6-28

Лекарственная 3-11|4-12

Образовательная (Энгельса) 40-52|56|58|45-69

Остапа Вересая (Чернышевского) 4-10|14-40|5-31

Обильно 19|21-31|8|12а|14|9а|13-17|19

Славутича 99–115|119–143|96–142

Тычины 44-68|74-88|71-77|81-119

9 мая начнут выключать электроэнергию с 9 часов, а снимут ограничения в 17 часов:

Азовская 13-21|14|16-22

Арсена Коваленко (Адмирала Макарова) 185

Броневая 47|49|49 а (оп.19)|51-69|54-64|70

Звездопадная (Мануильского) 14-30|30а|15-43|36|38|43а|45-49

Камень 35-47|42-56

Александра Вишневского (Политкаторжан) 53

Остапа Вересая (Чернышевского) 42

Славутича 99–115|119–143|96–142

Тычины 44-68|74-88|71-77|81-119

Мелитопольский 1-11|2-10

Обращаем внимание, что эти временные отключения света в Запорожье с 5 по 11 мая связаны с необходимостью улучшения качества и стабильности электроснабжения в будущем. Кроме запланированных работ возможны и срочные отключения, в частности в районах вблизи промышленных предприятий и транспортных магистралей.

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