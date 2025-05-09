Робота у Львові знайдеться для пенсіонерів, які мають досвід у деяких сферах діяльності.

В Україні є чимало вакансій для пенсіонерів, літнім людям, які хочуть заробити прибавку до пенсії - пропонується робота у Львові, повідомляє Politeka.net.

Оголошення опублікували на сайті Work.ua.

Монтажник жалюзі та ролет може отримувати від 40 000 до 50 000 грн, % від замовлень.

Вимоги:

готовність до навчання у разі відсутності досвіду (стажування проходить в Києві);

для встановлення виробів має бути у наявності власне авто та інструменти (перфоратор, шурупокрут, відвертки, тощо);

навички ділового спілкування, вміння знаходити спільну мову з клієнтами та альтернативні рішення у складних ситуаціях.

Графік 5/2 з плаваючими вихідними, час роботи залежить від потреби клієнтів (розклад створюється заздалегідь та обговорюється індивідуально);

оплата складається з % замовлення, середній заробіток стартує від 40 тис.;

тільки гарячі клієнти, без самостійного пошуку;

навчання перед виходом на роботу.

Що треба робити:

виїзд до клієнта для монтажу виробів;

отримання посилок з замовленнями на НП.

Комплектувальник товарів, вантажник, ЗП 27 000 – 33 000 грн

Вимоги:

Відповідальність;

Фізична витривалість;

Дисциплінованість;

Відсутність шкідливих звичок.

Обов’язки:

Комплектування замовлень;

Розміщення товару на складі вручну та з допомогою механізмів (рокл);

Завантаження — розвантаження товару;

Підтримка чистоти та порядку на складі.

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