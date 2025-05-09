В Україні є чимало вакансій для пенсіонерів, літнім людям, які хочуть заробити прибавку до пенсії - пропонується робота у Львові, повідомляє Politeka.net.
Оголошення опублікували на сайті Work.ua.
Монтажник жалюзі та ролет може отримувати від 40 000 до 50 000 грн, % від замовлень.
Вимоги:
готовність до навчання у разі відсутності досвіду (стажування проходить в Києві);
для встановлення виробів має бути у наявності власне авто та інструменти (перфоратор, шурупокрут, відвертки, тощо);
навички ділового спілкування, вміння знаходити спільну мову з клієнтами та альтернативні рішення у складних ситуаціях.
Графік 5/2 з плаваючими вихідними, час роботи залежить від потреби клієнтів (розклад створюється заздалегідь та обговорюється індивідуально);
оплата складається з % замовлення, середній заробіток стартує від 40 тис.;
тільки гарячі клієнти, без самостійного пошуку;
навчання перед виходом на роботу.
Що треба робити:
виїзд до клієнта для монтажу виробів;
отримання посилок з замовленнями на НП.
Комплектувальник товарів, вантажник, ЗП 27 000 – 33 000 грн
Вимоги:
Відповідальність;
Фізична витривалість;
Дисциплінованість;
Відсутність шкідливих звичок.
Обов’язки:
Комплектування замовлень;
Розміщення товару на складі вручну та з допомогою механізмів (рокл);
Завантаження — розвантаження товару;
Підтримка чистоти та порядку на складі.
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