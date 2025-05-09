Работа во Львове найдется для пенсионеров, имеющих опыт в некоторых областях деятельности.

В Украине есть немало вакансий для пенсионеров, пожилых людей, которые хотят заработать прибавку к пенсии - предлагается работа во Львове , сообщает Politeka.net.

Объявление опубликовано на сайте Work.ua.

Монтажник жалюзи и роллет может получать от 40000 до 50000 грн, % от заказов.

Требования:

готовность к обучению при отсутствии опыта (стажировка проходит в Киеве);

для установки изделий должно быть в наличии собственное авто и инструменты (перфоратор, шуруповерт, отвертки и т.п.);

навыки делового общения, умение находить общий язык с клиентами и альтернативные решения в сложных ситуациях.

График 5/2 с плавающими выходными, время работы зависит от потребности клиентов (расписание создается заранее и обсуждается индивидуально);

оплата состоит из % заказа, средний заработок стартует от 40 тыс.;

только горячие клиенты, без самостоятельного поиска;

обучение перед выходом на работу.

Что нужно делать:

выезд к клиенту для монтажа изделий;

получение посылок с заказами на ЧП.

Комплектовщик товаров, грузчик, ЗП 27 000 – 33 000 грн

Требования:

Ответственность;

Физическая выносливость;

Дисциплинированность;

Отсутствие вредных привычек.

Обязанности:

Комплектование заказов;

Размещение товара на складе вручную и с помощью механизмов (рокл);

Загрузка – разгрузка товара;

Поддержание чистоты и порядка на складе.

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