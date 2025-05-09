В Украине есть немало вакансий для пенсионеров, пожилых людей, которые хотят заработать прибавку к пенсии - предлагается работа во Львове , сообщает Politeka.net.
Объявление опубликовано на сайте Work.ua.
Монтажник жалюзи и роллет может получать от 40000 до 50000 грн, % от заказов.
Требования:
готовность к обучению при отсутствии опыта (стажировка проходит в Киеве);
для установки изделий должно быть в наличии собственное авто и инструменты (перфоратор, шуруповерт, отвертки и т.п.);
навыки делового общения, умение находить общий язык с клиентами и альтернативные решения в сложных ситуациях.
График 5/2 с плавающими выходными, время работы зависит от потребности клиентов (расписание создается заранее и обсуждается индивидуально);
оплата состоит из % заказа, средний заработок стартует от 40 тыс.;
только горячие клиенты, без самостоятельного поиска;
обучение перед выходом на работу.
Что нужно делать:
выезд к клиенту для монтажа изделий;
получение посылок с заказами на ЧП.
Комплектовщик товаров, грузчик, ЗП 27 000 – 33 000 грн
Требования:
Ответственность;
Физическая выносливость;
Дисциплинированность;
Отсутствие вредных привычек.
Обязанности:
Комплектование заказов;
Размещение товара на складе вручную и с помощью механизмов (рокл);
Загрузка – разгрузка товара;
Поддержание чистоты и порядка на складе.
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