Підтримка ВПО у Харкові у 2025 році, стало відомо про грошові виплати від держави та міжнародних організацій.

У 2025 році внутрішньо переміщені особи (ВПО) у Харкові продовжують отримувати допомогу не лише з боку держави, а й за підтримки міжнародних гуманітарних організацій, передає Politeka.

Однією з ключових ініціатив стало надання фінансової підтримки евакуйованим мешканцям прикордонних регіонів, зокрема Сумської та Харківської областей.

У рамках програми, запровадженої улітку 2024 року, сім’ї, які були змушені евакуюватися з небезпечних регіонів, можуть отримати грошову допомогу — 10 800 гривень на одну особу (по 3 600 грн на місяць протягом трьох місяців).

Хто має право на цю допомогу:

Родини, які виховують дитину або дорослого з інвалідністю до 18 років;

Багатодітні сім’ї з неповнолітніми дітьми;

Одинокі батьки, матері, які самостійно доглядають за дітьми;

Малозабезпечені домогосподарства з дітьми віком до 18 років.

Виплати надаються переселенцям, які були евакуйовані після 1 травня 2024 року та раніше проживали у Сумській чи Харківській областях.

Щомісячна допомога від ООН:

До кінця травня 2025 року діє програма фінансової підтримки вразливих ВПО, реалізована за участі Всесвітньої продовольчої програми ООН (WFP). Разом із Міністерством соціальної політики та Пенсійним фондом України надаються виплати для осіб, які:

Проживають на територіях з активними або потенційними бойовими діями;

Отримують пенсію чи соціальні виплати менш як 3 250 грн;

Не мають іншої допомоги як ВПО або з міжнародних програм.

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