Поддержка ВПЛ в Харькове в 2025 году, стало известно о денежных выплатах от государства и международных организаций.

В 2025 году внутренне перемещенные лица (ВПЛ) в Харькове продолжают получать помощь не только со стороны государства, но и при поддержке международных гуманитарных организаций, передает Politeka.

Одной из ключевых инициатив стало предоставление финансовой поддержки эвакуированным жителям приграничных регионов, в частности, Сумской и Харьковской областей.

В рамках программы, введенной летом 2024 года, семьи, вынужденные эвакуироваться из опасных регионов, могут получить денежную помощь — 10 800 гривен на одного человека (по 3 600 грн в месяц в течение трех месяцев).

Кто имеет право на эту помощь:

Семьи, воспитывающие ребенка или взрослого с инвалидностью до 18 лет;

Многодетные семьи с несовершеннолетними детьми;

Одинокие родители, матери, которые самостоятельно ухаживают за детьми;

Малообеспеченные домохозяйства с детьми младше 18 лет.

Выплаты предоставляются переселенцам, эвакуированным после 1 мая 2024 года и ранее проживавших в Сумской или Харьковской областях.

Ежемесячное пособие от ООН:

До конца мая 2025 года действует программа финансовой поддержки уязвимых ВПЛ, реализованная с участием Всемирной продовольственной программы ООН (WFP).

Вместе с Министерством социальной политики и Пенсионным фондом Украины предоставляются выплаты для лиц, которые:

Проживают на территориях с активными или потенциальными боевыми действиями;

Получают пенсию или социальные выплаты менее 3250 грн;

Нет другой помощи как ВПЛ или из международных программ.

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