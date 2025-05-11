Субсидії на оренду житла для ВПО в Одеській області у 2025 році, дізнайтеся, хто може отримати та як скористатися програмою.

З 29 січня 2025 року в Україні, зокрема в Одеській області, стартувала нова державна ініціатива — програма субсидій на комунальні послуги та житло для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), передає Politeka.

Цей проєкт передбачає фінансову підтримку переселенців у вигляді компенсації частини орендної плати, а також пільги для орендодавців у вигляді зниження податкового навантаження.

Мета програми - запровадити ефективний механізм державної допомоги переселенцям, які орендують нерухомість, з урахуванням їхнього фінансового стану. Субсидія покриває повністю або частково вартість оренди, що перевищує можливості домогосподарства.

Хто може взяти участь у програмі:

Переселенці, які перемістилися або повторно перемістилися з територій активних бойових дій чи тимчасово окупованих районів, і не мають дому загальною площею понад 13,65 кв. м на одного члена родини.

Чия нерухомість була знищена або серйозно пошкоджена, і ці дані внесено до Державного реєстру пошкодженого майна.

Власники житла, які офіційно здають його ВПО для тимчасового проживання.

Умови призначення:

Вартість оренди перевищує 20% сукупного доходу сім’ї біженця.

Заявники не отримують державної допомоги на проживання.

Вони не є учасниками програми «Прихисток».

Фінансова допомога визначається індивідуально — залежно від доходів родини, кількості осіб у домогосподарстві та середньої вартості оренди в регіоні.

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