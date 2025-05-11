З 29 січня 2025 року в Україні, зокрема в Одеській області, стартувала нова державна ініціатива — програма субсидій на комунальні послуги та житло для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), передає Politeka.
Цей проєкт передбачає фінансову підтримку переселенців у вигляді компенсації частини орендної плати, а також пільги для орендодавців у вигляді зниження податкового навантаження.
Мета програми - запровадити ефективний механізм державної допомоги переселенцям, які орендують нерухомість, з урахуванням їхнього фінансового стану. Субсидія покриває повністю або частково вартість оренди, що перевищує можливості домогосподарства.
Хто може взяти участь у програмі:
Переселенці, які перемістилися або повторно перемістилися з територій активних бойових дій чи тимчасово окупованих районів, і не мають дому загальною площею понад 13,65 кв. м на одного члена родини.
Чия нерухомість була знищена або серйозно пошкоджена, і ці дані внесено до Державного реєстру пошкодженого майна.
Власники житла, які офіційно здають його ВПО для тимчасового проживання.
Умови призначення:
Вартість оренди перевищує 20% сукупного доходу сім’ї біженця.
Заявники не отримують державної допомоги на проживання.
Вони не є учасниками програми «Прихисток».
Фінансова допомога визначається індивідуально — залежно від доходів родини, кількості осіб у домогосподарстві та середньої вартості оренди в регіоні.
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