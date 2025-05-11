Субсидии на аренду жилья для ВПЛ в Одесской области в 2025 году, узнайте, кто может получить и как воспользоваться программой.

С 29 января 2025 года в Украине, в частности, в Одесской области, стартовала новая государственная инициатива — программа субсидий на коммунальные услуги и жилье для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), передает Politeka.

Этот проект предусматривает финансовую поддержку переселенцев посредством компенсации части арендной платы, а также льготы для арендодателей в виде снижения налоговой нагрузки.

Цель программы – ввести эффективный механизм государственной помощи переселенцам, арендующим недвижимость, с учетом их финансового состояния. Субсидия покрывает полностью либо частично цена аренды, что превосходит способности домохозяйства.

Кто может принять участие в программе:

Переселенцы, переместившиеся или повторно переместившиеся с территорий активных боевых действий или временно оккупированных районов, и не имеющие дома общей площадью более 13,65 кв. м на одного члена семьи.

Чья недвижимость была уничтожена или серьезно повреждена, и эти данные внесены в Государственный реестр поврежденного имущества.

Владельцы жилья, официально сдающие его ВПЛ для временного проживания.

Условия назначения:

Стоимость аренды превышает 20% совокупного дохода семьи беженца.

Заявители не получают государственной помощи на жительство.

Они не являются участниками программы «Убежище».

Финансовая помощь определяется индивидуально – в зависимости от доходов семьи, количества лиц в домохозяйстве и средней стоимости аренды в регионе.

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