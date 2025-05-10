У 2025 році у Дніпропетровській області продовжують діяти державні та міжнародні програми підтримки для (ВПО), однією з ключових форм допомоги є субсидії на оплату комунальних послуг, повідомляє Politeka.
Згідно з офіційними даними Міністерства соціальної політики України, на березень 2025 року в країні зареєстровано близько 5 мільйонів переселенців.
ВПО, які вимушено залишили свої домівки через війну і нині проживають у Дніпропетровській області, можуть претендувати на субсидію, за умови наявності довідки про статус переселенця.
Її можна оформити у ЦНАП, через державний застосунок "Дія".
Хто має перевагу при наданні субсидій:
Особливу увагу держава приділяє вразливим категоріям населення — дітям, людям з інвалідністю, пенсіонерам, багатодітним родинам. Вони можуть розраховувати на підвищену підтримку, у тому числі надання житла першочергово або додаткові виплати.
Програма компенсацій для власників житла:
У межах окремої програми держава надає 450 грн щомісяця власникам житла, які безкоштовно прихистили біженців.
Як оформити субсидію у Дніпропетровській області:
Реєстрація:
Особисто у ЦНАП чи органах соцзахисту.
Онлайн — через застосунок "Дія".
Подача заяви:
Для отримання фінансової допомоги — через портал Пенсійного фонду України або у відділеннях управління соцзахисту.
Для гуманітарної допомоги — на платформі "єДопомога".
Надання банківського рахунку у форматі IBAN:
Виплати перераховуються лише на особисті рахунки одержувачів.
Із питань працевлаштування, житла чи соціальної інтеграції звертайтесь до органів місцевого самоврядування чи використовуйте регіональні цифрові платформи підтримки.
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