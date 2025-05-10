Субсидії на комунальні послуги для ВПО у Дніпропетровській області у 2025 році, відомо, хто має право та як подати заяву.

У 2025 році у Дніпропетровській області продовжують діяти державні та міжнародні програми підтримки для (ВПО), однією з ключових форм допомоги є субсидії на оплату комунальних послуг, повідомляє Politeka.

Згідно з офіційними даними Міністерства соціальної політики України, на березень 2025 року в країні зареєстровано близько 5 мільйонів переселенців.

ВПО, які вимушено залишили свої домівки через війну і нині проживають у Дніпропетровській області, можуть претендувати на субсидію, за умови наявності довідки про статус переселенця.

Її можна оформити у ЦНАП, через державний застосунок "Дія".

Хто має перевагу при наданні субсидій:

Особливу увагу держава приділяє вразливим категоріям населення — дітям, людям з інвалідністю, пенсіонерам, багатодітним родинам. Вони можуть розраховувати на підвищену підтримку, у тому числі надання житла першочергово або додаткові виплати.

Програма компенсацій для власників житла:

У межах окремої програми держава надає 450 грн щомісяця власникам житла, які безкоштовно прихистили біженців.

Як оформити субсидію у Дніпропетровській області:

Реєстрація:

Особисто у ЦНАП чи органах соцзахисту.

Онлайн — через застосунок "Дія".

Подача заяви:

Для отримання фінансової допомоги — через портал Пенсійного фонду України або у відділеннях управління соцзахисту.

Для гуманітарної допомоги — на платформі "єДопомога".

Надання банківського рахунку у форматі IBAN:

Виплати перераховуються лише на особисті рахунки одержувачів.

Із питань працевлаштування, житла чи соціальної інтеграції звертайтесь до органів місцевого самоврядування чи використовуйте регіональні цифрові платформи підтримки.

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