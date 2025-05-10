Субсидии на коммунальные услуги для ВПЛ в Днепропетровской области в 2025 году, известно, кто имеет право и как подать заявление.

В 2025 году в Днепропетровской области продолжают действовать государственные и международные программы поддержки (ВПЛ), одной из ключевых форм помощи являются субсидии на оплату коммунальных услуг, сообщает Politeka.

Согласно официальным данным Министерства социальной политики Украины, на март 2025 г. в стране зарегистрировано около 5 миллионов переселенцев.

ВПО, вынужденно покинувшие свои дома из-за войны и ныне проживающих в Днепропетровской области, могут претендовать на субсидию, при наличии справки о статусе переселенца.

Ее можно оформить в ЦНАП или через государственное приложение "Дія".

Кто имеет преимущество при предоставлении субсидий:

Особое внимание государство уделяет уязвимым категориям населения – детям, людям с инвалидностью, пенсионерам, многодетным семьям. Они могут рассчитывать на повышенную поддержку, в том числе предоставление жилья в первую очередь или дополнительные выплаты.

Программа компенсаций для собственников жилья:

В рамках отдельной программы государство предоставляет 450 грн ежемесячно владельцам жилья, бесплатно приютивших беженцев.

Как оформить субсидию в Днепропетровской области:

Регистрация:

Лично в ЦНАП, в органах соцзащиты.

Онлайн - через приложение "Дія".

Подача заявления:

Для получения финансовой помощи через портал Пенсионного фонда Украины или в отделениях управления соцзащиты.

Для гуманитарной помощи — на платформе " єДопомога".

Предоставление банковского счета в формате IBAN:

Выплаты перечисляются только на личные счета получателей.

По вопросам трудоустройства, жилья или социальной интеграции обращайтесь в органы местного самоуправления, используйте региональные цифровые платформы поддержки.

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