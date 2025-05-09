Субсидії на комунальні послуги для ВПО у Харківській області у 2025 році, відомі актуальні програми, хто може отримати та як оформити.

У 2025 році в Харківській області, як і по всій Україні, продовжують діяти державні та міжнародні програми підтримки для внутрішньо переміщених осіб, стало відомо про субсидії на комунальні послуги для ВПО, передає Politeka.

За офіційними даними Міністерства соціальної політики, станом на березень в Україні зареєстровано близько 5 мільйонів переселенців.

Жителі Харківщини, які змушені були покинути свої домівки через війну, можуть претендувати на субсидії за умови наявності статусу ВПО.

Цей статус підтверджується відповідною довідкою, яку можна отримати у ЦНАП або онлайн через додаток "Дія".

Перевагу при наданні допомоги мають соціально вразливі категорії громадян — діти, особи з інвалідністю, літні люди, багатодітні сім’ї. Для них передбачені додаткові пільги, в тому числі першочергове надання житла або збільшені соціальні виплати.

На даний момент програма компенсації за безкоштовне проживання ВПО діє у шести областях — Київській, Вінницькій, Львівській, Хмельницькій, Тернопільській та Полтавській.

Власники житла отримують по 450 грн щомісячно за кожну особу, яку вони прихистили.

Як оформити допомогу у Харківській області:

Реєстрація: Здійснюється через ЦНАП, місцеве управління соцзахисту або в онлайн-форматі через "Дія".

Подача заяви на допомогу:

Для грошової державної допомоги — через портал Пенсійного фонду України або органи соцзахисту.

Для гуманітарної підтримки — через платформу "єДопомога".

Обов’язкове вказання банківського рахунку у форматі IBAN:

Усі виплати здійснюються лише на персональний рахунок отримувача.

З питань працевлаштування, житлових програм та інтеграції переселенців слід звертатися до органів місцевого самоврядування або скористатися регіональними платформами підтримки.

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