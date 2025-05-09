В 2025 году в Харьковской области, как и по всей Украине, продолжают действовать государственные и международные программы поддержки для внутренне перемещенных лиц, стало известно о субсидиях на коммунальные услуги для ВПЛ, передает Politeka.
По официальным данным Министерства социальной политики, на март в Украине зарегистрировано около 5 миллионов переселенцев.
Жители Харьковщины, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за войны, могут претендовать на субсидии при наличии статуса ВПЛ.
Этот статус подтверждается соответствующей справкой, которую можно получить в ЦНАП или онлайн через приложение " Дія ".
Преимущество при оказании помощи имеют социально уязвимые категории граждан — дети, лица с инвалидностью, пожилые люди, многодетные семьи. Для них предусмотрены дополнительные льготы, включая первоочередное предоставление жилья или увеличенные социальные выплаты.
В настоящее время программа компенсации за бесплатное проживание ВПЛ действует в шести областях — Киевской, Винницкой, Львовской, Хмельницкой, Тернопольской и Полтавской.
Владельцы жилья получают по 450 грн ежемесячно за каждого человека, которого они приютили.
Как оформить помощь в Харьковской области:
Регистрация: осуществляется через ЦНАП, местное управление соцзащиты или в онлайн-формате через "Дія".
Подача заявления в помощь:
Для денежной государственной помощи через портал Пенсионного фонда Украины или органы соцзащиты.
Для гуманитарной поддержки — через платформу " єДопомога".
Обязательное указание банковского счета в формате IBAN:
Все выплаты производятся только на персональный счет получателя.
По вопросам трудоустройства, жилищных программ и интеграции переселенцев следует обращаться в органы местного самоуправления или воспользоваться региональными платформами поддержки.
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