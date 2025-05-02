На початку травня тимчасово введуть новий графік електричок в Києві, проте лише на окремих рейсах

Новий графік електричок в Києві ввели вже з початку поточного місяця, проте це стосується лише окремих номерів експресів, що курсують українською столицею, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, що відомо про зміни.

На початку травня тимчасово введуть новий графік електричок в Києві. Вони стосуватимуться зупинок поїздів Київської міської кільцевого поїзду на станції «Дарниця». Зміни стосуватимуться лише окремих рейсів, які тимчасово обслуговуватимуть інші платформи:

6, 8 та 9 травня — потяги А1 (відправлення о 05:37) і Б1 (відправлення о 05:31);

5, 7 та 8.05 — потяги А25 (відправлення о 22:37) і Б25 (відправлення о 22:31).

Пасажирів просять заздалегідь врахувати новий графік електричок в Києві під час планування маршруту та уважно слухати оголошення на станції, аби уникнути плутанини під час посадки.

Із 5 по 9 травня на станції «Дарниця» Київської кільцевої електрички тимчасово зміниться порядок посадки та висадки пасажирів. Як повідомили у Kyiv City Express, такі зміни пов’язані з проведенням запланованих ремонтних робіт на інфраструктурі.

Зокрема, комунальні служби проводитимуть технічне обслуговування для усунення несправностей та підвищення надійності роботи залізничного транспорту:

«Через поточні ремонтні роботи змінюються посадка та висадка пасажирів по станції Дарниця», — зазначили в пресслужбі перевізника.

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