Новий графік електричок в Києві ввели вже з початку поточного місяця, проте це стосується лише окремих номерів експресів, що курсують українською столицею, повідомляє Politeka.net.
Розповідаємо, що відомо про зміни.
На початку травня тимчасово введуть новий графік електричок в Києві. Вони стосуватимуться зупинок поїздів Київської міської кільцевого поїзду на станції «Дарниця». Зміни стосуватимуться лише окремих рейсів, які тимчасово обслуговуватимуть інші платформи:
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6, 8 та 9 травня — потяги А1 (відправлення о 05:37) і Б1 (відправлення о 05:31);
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5, 7 та 8.05 — потяги А25 (відправлення о 22:37) і Б25 (відправлення о 22:31).
Пасажирів просять заздалегідь врахувати новий графік електричок в Києві під час планування маршруту та уважно слухати оголошення на станції, аби уникнути плутанини під час посадки.
Із 5 по 9 травня на станції «Дарниця» Київської кільцевої електрички тимчасово зміниться порядок посадки та висадки пасажирів. Як повідомили у Kyiv City Express, такі зміни пов’язані з проведенням запланованих ремонтних робіт на інфраструктурі.
Зокрема, комунальні служби проводитимуть технічне обслуговування для усунення несправностей та підвищення надійності роботи залізничного транспорту:
«Через поточні ремонтні роботи змінюються посадка та висадка пасажирів по станції Дарниця», — зазначили в пресслужбі перевізника.
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