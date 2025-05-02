В начале мая временно введут новый график электричек в Киеве, однако только на отдельных рейсах

Новый график электричек в Киеве был введен уже с начала текущего месяца, однако это касается лишь отдельных номеров экспрессов, курсирующих по украинской столице, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, что известно об изменениях.

В начале месяца временно будет введен новый график электричек в Киеве. Они будут касаться остановок поездов Киевской городской кольцевого поезда на станции Дарница. Изменения будут касаться только отдельных рейсов, которые будут временно обслуживать другие платформы:

6, 8 и 9 мая - поезда А1 (отправление в 05:37) и Б1 (отправление в 05:31);

5, 7 и 8.05 - поезда А25 (отправление в 22:37) и Б25 (отправление в 22:31).

Пассажиров просят заранее учесть новый график электричек в Киеве при планировании маршрута и внимательно слушать объявления на станции во избежание путаницы во время посадки.

С 5 по 9 мая на станции Дарница временно изменится порядок посадки и высадки пассажиров. Как сообщили в Kyiv City Express, подобные изменения связаны с проведением запланированных ремонтных работ на инфраструктуре.

В частности, коммунальные службы будут проводить техническое обслуживание для устранения неисправностей и повышения надежности работы железнодорожного транспорта:

«Из-за текущих ремонтных работ меняются посадка и высадка пассажиров по станции Дарница», — отметили в пресс-службе перевозчика.

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