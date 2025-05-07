У 2025 році в Україні та у Львівській області зокрема продовжують діяти державні та міжнародні програми підтримки переселенців, дізнайтеся, як отримати компенсацію за оренду житла, передає Politeka.
Зокрема, в регіоні реалізуються ініціативи, спрямовані на компенсацію витрат на проживання та оренду житла для переселенців.
Право на допомогу мають українці, які були змушені залишити свої домівки через війну і мають статус ВПО.
Отримати відповідну довідку можна через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) або на порталі "Дія".
Ключові програми підтримки ВПО у Львівській області:
Компенсація за безоплатне проживання: У шести областях, включно з Львівською, діє програма компенсацій для власників житла. Власникам, які безкоштовно прихистили переселенців, держава виплачує по 450 грн на місяць за кожну особу.
Субсидії на комунальні послуги: біженці можуть оформити субсидію, навіть не маючи реєстрації за фактичним місцем проживання. Заяву можна подати онлайн на сайті Пенсійного фонду України.
Програма "єВідновлення": Переселенці, які втратили своє єдине житло через бойові дії, мають право на компенсацію для його ремонту. Нерухомість має бути розташована на підконтрольній території або в зоні бойових дій.
Центри для ВПО у Львові:
«Арена Львів»: На території стадіону функціонує центр прийому та координації переселенців. Транспорт забезпечується шатл-басами від Головного залізничного вокзалу.
068 414 79 63
097 182 18 60
096 232 81 93
Гуманітарний штаб Палацу мистецтв (вул. Коперника, 17): Збирає та розподіляє гуманітарку— продукти, медикаменти, речі першої потреби. Контакти:
Штаб — 098 941 62 36
Юрій Візняк — 067 672 06 06
Марія Гіщинська — 068 327 70 72
Андрій Ситар — 097 967 88 30
Центр підтримки ВПО на вул. Князя Романа, 6 («РадіоГараж»): Координується Мальтійською службою підтримки та міською радою. Графік роботи: щоденно з 10:00 до 20:00.
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