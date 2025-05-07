Помощь ВПЛ во Львовской области в 2025 году стало известно, как получить компенсацию за жилье и другие виды поддержки.

В 2025 году в Украине и во Львовской области продолжают действовать государственные и международные программы поддержки переселенцев , узнайте, как получить компенсацию за аренду жилья, передает Politeka.

В регионе реализуются инициативы, направленные на компенсацию расходов на проживание и аренду жилья для переселенцев.

Право на помощь имеют украинцы, вынужденные покинуть свои дома из-за войны и имеющие статус ВПЛ.

Получить соответствующую справку можно через центр предоставления административных услуг (ЦНАП) или на портале "Действие".

Ключевые программы поддержки ВПЛ во Львовской области:

Компенсация за безвозмездное проживание: В шести областях, включая Львовскую, действует программа компенсаций для собственников жилья. Владельцам, бесплатно приютившим переселенцев, государство выплачивает по 450 грн в месяц за каждого человека.

Субсидии на коммунальные услуги: беженцы могут оформить субсидию, даже не имея регистрации по фактическому месту жительства.

Программа "Восстановление": Переселенцы, потерявшие свое единственное жилье из-за боевых действий, имеют право на компенсацию для его ремонта. Недвижимость должна находиться на подконтрольной территории или в зоне боевых действий.

Центры для ВПЛ во Львове:

«Арена Львов»: На территории стадиона работает центр приема и координации переселенцев. Транспорт обеспечивается шаттл-басами от Главного железнодорожного вокзала.

068 414 79 63

097 182 18 60

096 232 81 93

Гуманитарный штаб Дворца искусств (ул. Коперника, 17): Собирает и распределяет гуманитарку - продукты, медикаменты, вещи первой необходимости. Контакты:

Штаб — 098 941 62 36

Юрий Возняк - 067 672 06 06

Мария Гищинская - 068 327 70 72

Андрей Ситар - 097 967 88 30

Центр поддержки ВПЛ на ул. Князя Романа, 6 (РадиоГараж): Координируется Мальтийской службой поддержки и городским советом. График работы: ежедневно с 10:00 до 20:00.

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