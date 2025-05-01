Синоптики вже оприлюднили прогноз погоди у Львові на 2 травня та розповіли про всі деталі цього дня.

Прогноз погоди у Львові на 2 травня обіцяє переважно хмарний день без опадів, повідомляє Politeka.

Таку інформаціють надають синоптики на сайті sinoptik.ua.

Починаючи з самого ранку й до пізнього вечора, небо буде затягнуте хмарами, але без дощу. Температура вночі становитиме +8°C, зранку знизиться до +4°C, вдень підніметься до +20°C, а ввечері знизиться до +16°C. Відчуватиметься температура приблизно так само протягом доби. Атмосферний тиск буде поступово знижуватись: від 742 мм рт. ст. уночі до 738 мм рт. ст. увечері.

Вологість коливатиметься від 77% уночі до 30% вдень. Варто зауважити, що висока вологість небезпечна тим, що ускладнює терморегуляцію організму, сприяє перегріванню та погіршує самопочуття, особливо у спеку.

Вітер буде сталим – до 2 м/с, без поривів. Імовірність опадів – мінімальна, до 1–2,5% вдень.

У народі цього дня вшановували весну: розстеляли полотна на землю, викладали пироги – це був своєрідний обряд, щоб закликати добрий врожай. За традицією, саме в цей період починає цвісти бузина, жовта акація, польовий клен та осика.

За останні 130 років цього дня у місті фіксували як справжню спеку (+30°C у 2012 році), так і заморозки (-5°C у 2007-му). Прогноз погоди у Львові на 2 травня свідчить, що цьогоріч весна йде м’яко, без погодних сюрпризів.

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