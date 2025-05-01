Синоптики уже обнародовали прогноз погоды во Львове на 2 мая и рассказали все детали этого дня.

Прогноз погоды во Львове на 2 мая обещает облачный день без осадков, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют синоптики на сайте sinoptik.ua .

Начиная с самого утра и до позднего вечера небо будет затянуто облаками, но без дождя. Температура ночью будет составлять +8°C, утром снизится до +4°C, днем ​​поднимется до +20°C, а вечером снизится до +16°C. Будет ощущаться температура примерно так же в течение суток. Атмосферное давление постепенно снижается: от 742 мм рт. ст. ночью до 738 мм рт. ст. вечером.

Влажность будет колебаться с 77% ночью до 30% днем. Следует заметить, что высокая влажность опасна тем, что затрудняет терморегуляцию организма, способствует перегреванию и ухудшает самочувствие, особенно в жару.

Ветер будет постоянным – до 2 м/с, без порывов.

В народе в этот день чествовали весну: расстилали полотна на землю, выкладывали пироги – это был своеобразный обряд, чтобы призвать хороший урожай. По традиции именно в этот период начинает цвести бузина, желтая акация, полевой клен и осина.

За последние 130 лет в городе фиксировали как настоящую жару (+30°C в 2012 году), так и заморозки (-5°C в 2007-м). Прогноз погоды во Львове на 2 мая свидетельствует, что весна идет мягко, без погодных сюрпризов.

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