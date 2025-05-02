Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі можна отримати, здійснивши кілька кроків.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі можна отримати завдяки Центру тимчасового розміщення, який функціонує за підтримки міста та громадської організації “Океан Добра”, повідомляє Politeka.

Продуктові набори для евакуйованих осіб видаються на безкоштовній основі. Ці набори можна отримати за певними графіками, зокрема для маломобільних людей похилого віку та осіб з інвалідністю. Благодійна допомога включає також надання тимчасового житла, харчування, гігієнічні засоби та медичну реабілітацію. Наразі Центр підтримав вже понад 3500 людей, надаючи їм необхідну підтримку.

Для отримання безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі, а також іншої підтримки евакуйовані повинні звертатися особисто або через своїх представників з нотаріальними довіреностями. Центр також допомагає у відновленні важливих документів та надає послуги в соціальних питаннях. Особливо цінними є продуктові набори для маломобільних осіб та пенсіонерів, адже це дозволяє знизити навантаження на тих, хто пережив евакуацію та має обмежені можливості.

Окрім того, для зручності людей доступний мобільний додаток “де Допомога”, через який можна дізнатися про актуальну підтримку, включаючи продуктові набори та інші необхідні речі.

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