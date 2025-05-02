Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре можно получить, совершив несколько шагов.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре можно получить благодаря Центру временного размещения, который функционирует при поддержке города и общественной организации "Океан Добра", сообщает Politeka.

Продуктовые наборы для эвакуированных лиц издаются бесплатно. Эти наборы можно получить по определенным графикам, в частности для маломобильных пожилых людей и лиц с инвалидностью. Благотворительная помощь включает также предоставление временного жилья, питания, гигиенических средств и медицинской реабилитации. В настоящее время Центр поддержал уже более 3500 человек, оказывая им необходимую поддержку.

Для получения бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Днепре, а также другой поддержки, эвакуированные должны обращаться лично или через своих представителей с нотариальными доверенностями. Центр также помогает в восстановлении важных документов и предоставляет услуги по социальным вопросам. Особенно ценны продуктовые наборы для маломобильных лиц и пенсионеров, ведь это позволяет снизить нагрузку на тех, кто пережил эвакуацию и имеет ограниченные возможности.

Кроме того, для удобства людей доступно мобильное приложение “де Допомога”, через которое можно узнать актуальную поддержку, включая продуктовые наборы и другие необходимые вещи.

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