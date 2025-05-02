Подорожчання хліба у Харкові в травні зумовлене передусім економічними труднощами, повідомляє Politeka.

За словами економіста Олега Пендзина, подорожчання хліба у Харкові в травні все ж відбудеться, але воно буде досить помірним. Мова йде про щомісячне зростання у межах півтора до майже двох відсотків. Це не критично, однак в умовах постійного тиску на гаманець, навіть такі зміни не залишаться непоміченими.

Пояснення просте. Виробники, які виготовляють продукцію масового споживання, досить уважно стежать за вартістю, оскільки попит залишається високим, а купівельна спроможність людей невисока. Щоб зменшити навантаження на основні сорти, вони нерідко перекладають витрати на інші категорії товарів, наприклад на випічку преміумсегменту або солодощі.

супермаркет

Експерт також зазначає, що подорожчання хліба у Харкові в травні навряд чи перевищить 2 відсотки. Якщо озирнутися на попередні роки, подібна динаміка вже спостерігалась. Ріст цін був, але залишався у розумних межах. За оцінками економістів, така тенденція збережеться і цього року. Принаймні на найближчі місяці.

Наразі в мережах супермаркетів АТБ вартість буханки коливається у межах 21–33 гривень, залежно від бренду, ваги та рецептури. Наприклад, класичний від «Кулиничів» або «Агробізнесу» продається по 26–30 грн за 600 грамів. А от зернові, тостові чи бездріжджові варіанти можуть коштувати більше.

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