Подорожчання хліба у Харкові в травні не стане шоком для покупців, однак і зовсім непомітним це зростання не буде.

Подорожчання хліба у Харкові в травні зумовлене передусім економічними труднощами, повідомляє Politeka.

За словами економіста Олега Пендзина, подорожчання хліба у Харкові в травні все ж відбудеться, але воно буде досить помірним. Мова йде про щомісячне зростання у межах півтора до майже двох відсотків. Це не критично, однак в умовах постійного тиску на гаманець, навіть такі зміни не залишаться непоміченими.

Пояснення просте. Виробники, які виготовляють продукцію масового споживання, досить уважно стежать за вартістю, оскільки попит залишається високим, а купівельна спроможність людей невисока. Щоб зменшити навантаження на основні сорти, вони нерідко перекладають витрати на інші категорії товарів, наприклад на випічку преміумсегменту або солодощі.

Експерт також зазначає, що подорожчання хліба у Харкові в травні навряд чи перевищить 2 відсотки. Якщо озирнутися на попередні роки, подібна динаміка вже спостерігалась. Ріст цін був, але залишався у розумних межах. За оцінками економістів, така тенденція збережеться і цього року. Принаймні на найближчі місяці.

Наразі в мережах супермаркетів АТБ вартість буханки коливається у межах 21–33 гривень, залежно від бренду, ваги та рецептури. Наприклад, класичний від «Кулиничів» або «Агробізнесу» продається по 26–30 грн за 600 грамів. А от зернові, тостові чи бездріжджові варіанти можуть коштувати більше.

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