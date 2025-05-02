Подорожание хлеба в Харькове в мае обусловлено, прежде всего, экономическими трудностями, сообщает Politeka.

По словам экономиста Олега Пендзина, подорожание хлеба в Харькове в мае все же произойдет, но оно будет достаточно умеренным. Речь идет о ежемесячном росте в пределах полутора до двух процентов. Это не критично, однако в условиях постоянного давления на кошелек даже такие изменения не останутся незамеченными.

Объяснение простое. Производители, производящие продукцию массового потребления, достаточно внимательно следят за стоимостью, поскольку спрос остается высоким, а покупательная способность людей невысока. Чтобы снизить нагрузку на основные сорта, они нередко переводят расходы на другие категории товаров, например на выпечку премиумсегмента или сладости.

супермаркет

Эксперт также отмечает, что подорожание хлеба в Харькове в мае вряд ли превысит 2%. Если оглянуться на предыдущие годы, то подобная динамика уже наблюдалась. Рост цен был, но оставался в разумных пределах. По оценкам экономистов такая тенденция сохранится и в этом году. По крайней мере, на ближайшие месяцы.

В настоящее время в сетях супермаркетов АТБ стоимость буханки колеблется в пределах 21–33 гривен, в зависимости от бренда, веса и рецептуры. К примеру, классический от «Кулиничей» или «Агробизнеса» продается по 26–30 грн за 600 граммов. А вот зерновые, тостовые или дрожжевые варианты могут стоить больше.

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