Подорожание хлеба в Харькове в мае не станет шоком для покупателей, однако и совсем незаметным этот рост не будет.

Подорожание хлеба в Харькове в мае обусловлено, прежде всего, экономическими трудностями, сообщает Politeka.

По словам экономиста Олега Пендзина, подорожание хлеба в Харькове в мае все же произойдет, но оно будет достаточно умеренным. Речь идет о ежемесячном росте в пределах полутора до двух процентов. Это не критично, однако в условиях постоянного давления на кошелек даже такие изменения не останутся незамеченными.

Объяснение простое. Производители, производящие продукцию массового потребления, достаточно внимательно следят за стоимостью, поскольку спрос остается высоким, а покупательная способность людей невысока. Чтобы снизить нагрузку на основные сорта, они нередко переводят расходы на другие категории товаров, например на выпечку премиумсегмента или сладости.

Эксперт также отмечает, что подорожание хлеба в Харькове в мае вряд ли превысит 2%. Если оглянуться на предыдущие годы, то подобная динамика уже наблюдалась. Рост цен был, но оставался в разумных пределах. По оценкам экономистов такая тенденция сохранится и в этом году. По крайней мере, на ближайшие месяцы.

В настоящее время в сетях супермаркетов АТБ стоимость буханки колеблется в пределах 21–33 гривен, в зависимости от бренда, веса и рецептуры. К примеру, классический от «Кулиничей» или «Агробизнеса» продается по 26–30 грн за 600 граммов. А вот зерновые, тостовые или дрожжевые варианты могут стоить больше.

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