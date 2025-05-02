Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові можна отримати особисто або через представника, який має нотаріально посвідчену довіреність

Благодійний фонд «Карітас-Спес» продовжує надавати безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові, повідомляє Politeka.

Продуктові набори доступні для мешканців міста, які належать до певних вразливих категорій населення.

Видаються вони за розкладом з 10:00 до 13:00:

По понеділках та вівторках — для людей віком 75+.

По середах — для осіб з інвалідністю І та ІІ груп.

По четвергах — для внутрішньо переміщених осіб віком 65+, зареєстрованих як ВПО з 24 лютого 2024 року.

По п'ятницях — для сімей ВПО з дітьми до трьох років та багатодітних сімей з дітьми до трьох років.

Для отримання безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Харкові необхідно звернутися до організації за адресою: вул. Гоголя, 4. Одержати допомогу можна особисто або через представника, який має нотаріально посвідчену довіреність.

Необхідно також пред'явити документи, що засвідчують особу, та довідки, які підтверджують належність до вразливої категорії.

Безкоштовна допомога від «Карітас-Спес» є важливою підтримкою для тих, хто потребує гуманітарної допомоги в умовах складної ситуації.

Окрім того, наявність гуманітарки дозволяє знизити соціальні та економічні труднощі для найбільш вразливих категорій населення, забезпечуючи їх необхідними продуктами для базових потреб.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота в Харкові для пенсіонерів: де пропонують стабільний заробіток у 30 тисяч та гарні умови

Також Politeka писала, Робота в Харкові: пенсіонерам пропонують зарплату у 30 тисяч, перелік вакансій з гідною оплатою

Як повідомляла Politeka, Як отримати гуманітарну допомогу у Харкові: названо головні умови