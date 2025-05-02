Благотворительный фонд «Каритас-Спес» продолжает предоставлять бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове, сообщает Politeka.
Продуктовые наборы доступны для жителей города, принадлежащих к определенным уязвимым категориям населения.
Выдаются они по расписанию с 10:00 до 13:00:
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По понедельникам и вторникам – для людей в возрасте 75+.
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По средам – для лиц с инвалидностью I и II групп.
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По четвергам – для внутренне перемещенных лиц в возрасте 65+, зарегистрированных как ВПЛ с 24 февраля 2024 года.
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По пятницам – для семей ВПЛ с детьми до трех лет и многодетных семей с детьми до трех лет.
Для получения бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Харькове необходимо обратиться в организацию по адресу: ул. Гоголя, 4. Получить помощь можно лично или через представителя, имеющего нотариально удостоверенную доверенность.
Необходимо также предъявить документы, удостоверяющие личность, и справки, подтверждающие принадлежность к уязвимой категории.
Бесплатная помощь от «Каритас-Спес» является важной поддержкой для нуждающихся в гуманитарной помощи в условиях сложной ситуации.
Кроме того, наличие гуманитарки позволяет снизить социальные и экономические трудности для наиболее уязвимых категорий населения, обеспечивая их необходимыми продуктами для базовых нужд.
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