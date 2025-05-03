Подорожчання овочів у Харкові в травні вже відчули покупці на ринках і в супермаркетах, тож розповідаємо, за що доведеться платити більше.

Подорожчання овочів у Харкові в травні вже стало звичною тенденцією, повідомляє Politeka.

Як пише agronews.ua, згідно з останніми даними, подорожчання овочів у Харкові в травні зачепило передусім буряк.

Фермери просять за кілограм уже 22–32 грн, хоча ще тиждень тому вартість трималася в межах 20–30. Зростає вартість і моркви. Через обмежену пропозицію вона піднялася до 50 за кілограм, хоча раніше максимум був на рівні 40.

На цьому фоні приємно здивували огірки. Подорожчання овочів у Харкові в травні їх оминуло. Навпаки, через більші обсяги збирання та завезення румунського товару ціна знизилась у рази. Якщо раніше огірки коштували до 100 грн за кг, то зараз їх можна знайти за 27–60.

Схожа ситуація й з томатами. Невелике, але все ж таки зниження. Вартість впала на кілька гривень. Солодкий перець теж почав коштувати менше. Він подешевшав майже на третину. Також поступово зменшуються ціни на пекінську та цвітну капусту. Тиждень тому за останню просили до 120, нині - максимум 110.

Редиска й кабачки стали трохи доступнішими. Ціни просіли на 10–20. А от з часником усе складніше. Його вартість продовжує зростати. Зараз він коштує до 170 за кг. Причому мова не лише про імпортний, а й про вітчизняний продукт.

Наприклад, у супермаркетах АТБ спостерігається зниження цін на деякі позиції, проте на імпортний часник, пекінську капусту чи броколі цінники все одно залишаються доволі високими.

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