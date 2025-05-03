Подорожание овощей в Харькове в мае уже почувствовали покупатели на рынках и в супермаркетах, так что рассказываем, за что придется платить больше.

Подорожание овощей в Харькове в мае уже стало привычной тенденцией, сообщает Politeka.

Как пишет agronews.ua, согласно последним данным, подорожание овощей в Харькове в мае задело прежде всего свеклу.

Фермеры просят за килограмм уже 22-32 грн., хотя еще неделю назад стоимость держалась в пределах 20-30 грн. Растет стоимость и моркови. Из-за ограниченного предложения она поднялась до 50 за килограмм, хотя раньше максимум был на уровне 40.

На этом фоне приятно удивили огурцы. Подорожание овощей в Харькове в мае их обошло. Напротив, из-за больших объемов сбора и завоза румынского товара цена снизилась в разы. Если раньше огурцы стоили до 100 грн. за кг, то сейчас их можно найти за 27–60.

Похожая ситуация и с томатами. Небольшое, но все же понижение. Стоимость упала на несколько гривен. Сладкий перец тоже стал стоить меньше. Он подешевел почти на треть. Также постепенно снижаются цены на пекинскую и цветную капусту. Неделю назад за последнюю просили до 120, сейчас – максимум 110.

Редис и кабачки стали немного доступнее. Цены просели на 10-20. А вот с чесноком все сложнее. Его стоимость продолжает расти. Сейчас он стоит до 170 кг. Причем речь не только об импортном, но и об отечественном продукте.

Например, в супермаркетах АТБ наблюдается снижение цен на некоторые позиции, однако на импортный чеснок, пекинскую капусту или брокколи ценники все равно остаются достаточно высокими.

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