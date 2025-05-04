Ви можете отримати грошову допомогу для пенсіонерів в Одесі, якщо відповідаєте певним критеріям.

Грошова допомога для пенсіонерів в Одесі доступна в межах програми багатоцільової підтримки, яку реалізують благодійний фонд «Право на захист» та Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), повідомляє Politeka.

Подати заявку на участь у програмі можуть також жителі Дніпра, Запоріжжя, Києва, Кривого Рогу, Кропивницького, Миколаєва, Сум, Харкова та Чернігова.

Фінансова підтримка передбачає 3 600 грн на особу щомісяця протягом кварталу — загальна сума становить 10 800 грн на кожного члена родини. Отримати виплати можуть внутрішньо переміщені особи та ті, хто повернувся додому з-за кордону. Основні умови — дохід менше 5 400 грн на особу, відсутність попередніх виплат від міжнародних організацій та наявність вразливості: самотні батьки з дітьми, пенсіонери від 55 років або люди з інвалідністю чи хронічними захворюваннями.

Заявники мають надати документи, що підтверджують особу, ідентифікаційний код, банківську картку (не єПідтримка), довідки про вразливість та свідоцтва про народження дітей, якщо є. Усі члени родини мають бути присутні на зборі даних. Обов’язковою є співбесіда з представником партнера УВКБ ООН.

Грошова допомога для пенсіонерів в Одесі нараховується одразу за три місяці та виплачується на гривневу банківську картку через фінансові сервіси Rapyd або Western Union.

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