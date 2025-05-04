Вы можете получить денежную помощь для пенсионеров в Одессе, если отвечаете определенным критериям.

Денежная помощь для пенсионеров в Одессе доступна в рамках программы многоцелевой поддержки, реализуемой благотворительным фондом «Право на защиту» и Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), сообщает Politeka.

Подать заявку на участие в программе могут также жители Днепра, Запорожья, Киева, Кривого Рога, Кропивницкого, Николаева, Сум, Харькова и Чернигова.

Финансовая поддержка предусматривает 3 600 грн. на человека ежемесячно в течение квартала — общая сумма составляет 10 800 грн. на каждого члена семьи. Получить выплаты могут внутренне перемещенные лица и вернувшиеся домой из-за границы. Основные условия — доход менее 5 400 грн на человека, отсутствие предварительных выплат от международных организаций и наличие уязвимости: одинокие родители с детьми, пенсионеры от 55 лет или люди с инвалидностью или хроническими заболеваниями.

Заявители должны предоставить документы, подтверждающие личность, идентификационный код, банковскую карточку (неподдержка), справки об уязвимости и свидетельства о рождении детей, если есть. Все члены семьи должны присутствовать на сборе данных. Обязательным является собеседование с представителем партнера УВКБ ООН.

Денежная помощь для пенсионеров в Одессе начисляется сразу за три месяца и выплачивается на гривневую банковскую карту через финансовые сервисы Rapyd или Western Union.

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